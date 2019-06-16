У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту

Сьогодні, 16 червня, в Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Про це повідомляє Главком.\r\nЗа даними видання, очевидці відразу вирішили, що чоловік загинув, проте викликали лікарів.\r\nНаголошується, що рятувальники витягли стрибуна з води. Лікарі встановили, що він зістрибнув з моста в стані алкогольного сп'яніння.\r\n"Друзі-п'яниці втекли після стрибка людини у воду", - інформує кореспондент видання.\r\nТакож журналіст каже, що чоловік живий, хоча зовні видно, що він сильно ударився об поверхню води.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі дівчина вижила після падіння з 40-метрової висоти з мосту в Дніпро.\r\nРаніше у Тернополі чоловік впав з 6 поверху ресторану "На небі" і вижив.