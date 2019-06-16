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16 червня 2019, неділя, 21:05 57
Події 2019-06-16T21:31:46+03:00
Українські Новини
У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту

У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту

Чоловік зістрибнув з мосту в Києві. Фото: Главком
Чоловік зістрибнув з мосту в Києві. Фото: Главком

Сьогодні, 16 червня, в Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Про це повідомляє Главком.

За даними видання, очевидці відразу вирішили, що чоловік загинув, проте викликали лікарів.

Наголошується, що рятувальники витягли стрибуна з води. Лікарі встановили, що він зістрибнув з моста в стані алкогольного сп'яніння.

"Друзі-п'яниці втекли після стрибка людини у воду", - інформує кореспондент видання.

Також журналіст каже, що чоловік живий, хоча зовні видно, що він сильно ударився об поверхню води.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі дівчина вижила після падіння з 40-метрової висоти з мосту в Дніпро.

Раніше у Тернополі чоловік впав з 6 поверху ресторану "На небі" і вижив.

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