У Львівській області жінка через укус змії потрапила в реанімацію

Вчора, 15 червня, у Львівській області мешканка с. Риков Сколівського району після укусу змії потрапила в реанімацію і перебуває в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапила жінка 1963 року народження з діагнозом "укус змії у верхній частині лівого стегна".

За даними медиків, жінка перебуває в стані середньої тяжкості.

В ДСНС закликали українців бути обережними та уважними, вирушаючи в ліс або на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поруч із собою - не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні.

Також необхідно бути обережними в місцях, де можна зустріти змій - це висока трава, кущі, ліс. Виходячи їх цього, вирушаючи в ліс краще надягати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

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