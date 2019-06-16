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16 червня 2019, неділя, 20:20 6
Події 2019-06-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
У Львівській області жінка через укус змії потрапила в реанімацію

У Львівській області жінка через укус змії потрапила в реанімацію

Змія. Укус. Фото:
Змія. Укус. Фото: "Сегодня"

Вчора, 15 червня, у Львівській області мешканка с. Риков Сколівського району після укусу змії потрапила в реанімацію і перебуває в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапила жінка 1963 року народження з діагнозом "укус змії у верхній частині лівого стегна".

За даними медиків, жінка перебуває в стані середньої тяжкості.

В ДСНС закликали українців бути обережними та уважними, вирушаючи в ліс або на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поруч із собою - не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні.

Також необхідно бути обережними в місцях, де можна зустріти змій - це висока трава, кущі, ліс. Виходячи їх цього, вирушаючи в ліс краще надягати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії пітон виліз з унітазу і вкусив жінку.

Раніше у Львові прокуратура розслідувала смерть дівчинки в лікарні після укусу змії

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