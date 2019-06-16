Баласинович розповіла про роль чоловіка в скандальному відео

Публікація скандального відео з Наталею Баласинович, головою Васильківської райради Київської області, пов'язана з виборами і спробою дискредитації партії Європейська солідарність. Відео журналістам передав колишній чоловік Наталії-радник мера Києва Богдан Баласинович. За словами Наталії, на відео вона перебувала в емоційному стані через зраду чоловіка. Про це Наталія Баласинович розповіла в інтерв'ю каналу 112.

"Ви знаєте, це моя біль. Це трагічна історія домашнього насильства, яку використовували дві цинічні людини. Одна з цих людей, дуже близька мені людина, - це мій чоловік Богдан Баласинович, другий чоловік - це ведучий каналу 1+1 Олександр Дубінський (балотується по 94 округу, куди входить Василівський район - ред)", - сказала Наталя.

"Це моя особиста історія, яку я ніколи не хотіла виносити на обговорення. Мій чоловік - садист. І так склалося в житті, що наша сім'я, на якомусь етапі, два роки тому, перестала фактично існувати. І ця історія (на скандальному відео), це абсолютно не моє звернення до поліції, до жінок, це не звернення до когось з посадових осіб", - розповіла Наталя.

Того дня вона дізналася про зраду чоловіка. "Коли захворіла моя дочка, мій чоловік сказав мені, що він в Канаді, я поїхала в аптеку купити ліки і, проїжджаючи повз одного кафе, я побачила машину свого чоловіка. Я зайшла туди, там був мій чоловік зі своєю коханкою, і, звичайно, у нас був інцидент. Як для будь-якої жінки, для якої найцінніше це сім'я, це шок. Це шоковий емоційний стан. Коли ти бачиш своїми очима, я це абсолютно не очікувала. Потім його секретарка покликала свою подругу, у нас була перепалка, ми обговорювали мою зовнішність, що я негарна, то була моя відповідь їй (про слова на відео)", - розповідає Баласинович.

За її словами, там були й інші свідки.

"Там були і інші люди, там була моя подруга, яка це все знімала, і у мене є реальне відео. А це брудне, вирване з контексту відео, яке адресувалося коханці мого чоловіка. Це сталося більше двох років тому, це той день, коли фактично перестала існувати моя сім'я. Це все я тримала в собі, я про це ніколи не говорила публічно", - каже Наталя.

Поява цього відео дворічної давнини в соцмережах саме зараз вона пов'язує з виборчою кампанією в український парламент.

"Коли побачили, що я потрапила в список "Європейської солідарності", мій чоловік цинічно це відео передав Олександру Дубинському, вирвав з контексту. Мені шкода. Мені соромно за ту поведінку, це був емоційний стан, і кожна жінка, яка в своєму житті, не приведи Господь, стикалася з сімейною зрадою, абсолютно точно мене зрозуміє, що я відчувала. Так, дійсно, треба було бути стриманішим... Мій чоловік, замість того, щоб вести себе як чоловік, в той день зайнявся рукоприкладством, у мене є всі відповідні довідки від судмедекспертів, він це робив систематично", - розповідає Баласинович.

Нагадаємо, журналіст каналу "1+1" Олександр Дубінський опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, де Баласинович грубо спілкувалася з співрозмовницею, яку на відео не видно.

Партія "Європейська солідарність" повідомила, що проведе перевірку щодо даного інциденту.