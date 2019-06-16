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16 червня 2019, неділя, 19:30 15
Політика світу 2019-06-16T20:45:02+03:00
Українські Новини
Біля берегів Латвії з'явився російський військовий корабель

Біля берегів Латвії з'явився російський військовий корабель

У неділю, 16 липня, російський військовий корабель "Адмірал Касатонов" помітили поблизу державного кордону Латвії. Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з повідомленням, судно наблизилося до морської кордоні Латвії на 18,5 миль (29,8 км, - ред). Бортовий номер фрегата "Адмірал Касатонов" - 431.

А ось раніше російський корабель приступив до стеження за входом есмінці США в Чорне море.

Також російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі.

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