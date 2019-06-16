Біля берегів Латвії з'явився російський військовий корабель

У неділю, 16 липня, російський військовий корабель "Адмірал Касатонов" помітили поблизу державного кордону Латвії. Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з повідомленням, судно наблизилося до морської кордоні Латвії на 18,5 миль (29,8 км, - ред). Бортовий номер фрегата "Адмірал Касатонов" - 431.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019 г.

А ось раніше російський корабель приступив до стеження за входом есмінці США в Чорне море.

Також російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі.