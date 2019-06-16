У Львові відпочиваючі не можуть полетіти в Єгипет

Аеропорт "Львів" заявляє про суттєву затримку рейсів зі Львова в Єгипет, які виконує авіакомпанія Bukovyna Airlines (Чернівці).

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, передають Українські Новини.

Рейс BKV2093 затримується з вильотом в Хургаду до 18:00 16 червня (плановий 02:00 15 червня), а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02:50 17 червня (плановий 11:00 15 червня).

Рейс BKV2079 "Львів - Шарм-ель-Шейх" затримується з вильотом до вечора 16 червня (плановий 04-00 16 червня).

Як повідомляли Українські Новини, раніше літак рейсу "Шарм-ель-Шейх - Миколаїв" авіакомпанії SkyUP здійснив вимушену посадку в аеропорту "Одеса".

А раніше повідомлялося, що із-за бійки на борту літака Київ – Шарм-ель-Шейх затримуються багато рейсів.