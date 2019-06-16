Більше 250 000 літрів коньяку згоріло на пожежі у Франції

У французькому департаменті Шаранта, який є частиною регіону Коньяк, сталася пожежа. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Обійшлося без постраждалих.

"Вогонь охопив фотоелектричні панелі і поширився на винний погріб площею 200 кв. м, суміжний будинок і фермерський сарай загальною площею близько 1000 кв. м. Нам вдалося захистити сусідній лікеро-горілчаний завод, всередині якого було близько 350 гектолітрів, і дюжину сільськогосподарських машин", - сказав капітан Девід Барден з відомчої пожарноспасательной служби Шаранти.

Також зазначається, що пожежникам довелося перерізати лінію електропередачі недалеко від місця пожежі.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині з'явилася "шоколадна дорога" через аварію на фабриці.