Трамп спрогнозував історичний крах економіки США, якщо його не переоберуть

Президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в разі обрання в 2020 році іншого президента, на США чекає крах економіки.

Про це він написав на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

"Економіка Трампа встановлює рекорди, і їй належить пройти довгий шлях ... Проте, якщо хтось, крім мене, візьме верх в 2020 році (я добре знаю конкуренцію), відбудеться крах ринку, подібного якому не було. Збережіть Америку великий", - написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що існуючі торгові конфлікти представляють основну загрозу для зростання світової економіки. За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може призвести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) в 2020 році.

Крім того, Міжнародний валютний фонд в січні погіршив свій прогноз економічного зростання на 2019 і 2020 роки. На думку експертів Фонду, світова економіка в 2019 році зросте на 3,5 відсотка, а в 2020 році - на 3,6 відсотка.