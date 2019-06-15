Фото дня: видовищна битва за найкращий танковий екіпаж під Донецьком

На одному з полігонів Донецької області пройшли змагання на найкращий танковий екіпаж. Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання вогневої, тактичної, інженерної підготовки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, публікуючи відповідні фото.

Також на практиці бійці відпрацювали радіаційний, хімічний і біологічний захист і деякі спеціальні елементи - завантаження та розвантаження боєприпасів, евакуацію пораненого члена екіпажу та надання домедичної допомоги.

Заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар зазначив, що подібні навчання проводяться для поліпшення професійного навчання особового складу при виконанні завдань на незнайомій місцевості.

Бондар зазначив, що навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових. Бійці намагалися виконувати завдання з урахуванням місцевості і температурних умов.

Згідно з кінцевими результатами змагань, першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.

Танк. Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ провели масштабні танкові навчання біля Азовського моря. Також військові показали танки, отримані для змагань у Німеччині.

Крім того, з'явилося відео вогневих випробувань нового потужного українського танка з висоти пташиного польоту.