Фото дня: видовищна битва за найкращий танковий екіпаж під Донецьком

На одному з полігонів Донецької області пройшли змагання на найкращий танковий екіпаж. Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання вогневої, тактичної, інженерної підготовки.\r\nПро це повідомляє Міністерство оборони України, публікуючи відповідні фото.\r\n\r\nТакож на практиці бійці відпрацювали радіаційний, хімічний і біологічний захист і деякі спеціальні елементи - завантаження та розвантаження боєприпасів, евакуацію пораненого члена екіпажу та надання домедичної допомоги.\r\nЗаступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар зазначив, що подібні навчання проводяться для поліпшення професійного навчання особового складу при виконанні завдань на незнайомій місцевості.\r\n\r\nБондар зазначив, що навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових. Бійці намагалися виконувати завдання з урахуванням місцевості і температурних умов.\r\nЗгідно з кінцевими результатами змагань, першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.\r\nТанк. Фото: Міноборони\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗСУ провели масштабні танкові навчання біля Азовського моря. Також військові показали танки, отримані для змагань у Німеччині.\r\nКрім того, з'явилося відео вогневих випробувань нового потужного українського танка з висоти пташиного польоту.