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15 червня 2019, субота, 22:27 11
Європа 2019-06-15T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Словаччині пройшла інавгурація першої в історії країни президентки

У Словаччині пройшла інавгурація першої в історії країни президентки

Зузана Чапутова. Фото: Вікіпедія
Зузана Чапутова. Фото: Вікіпедія

У Словаччині відбулася інавгурація нової президентки Зузани Чапутовой - юристки і громадської активістки, яка стала першою жінкою на чолі країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Чапутова склала присягу на спеціальній сесії парламенту, ставши п'ятим президентом Словаччини після розколу Чехословаччини в 1993 році.

Чапутова стала відомою як еко-активістка, що вимагала закриття сміттєзвалища біля міста Пезінок. Вона була віце-президентом партії "Прогресивна Словаччина", що брала активну участь у антиурядових протестах, що у зв'язку з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

"Я тут не для того, щоб керувати, я тут для того, щоб служити", - сказала Чапутова в інавгураційній промові.

Чапутова здобула підтримку 58,41% виборців у другому турі виборців. Її опонент, висуванець партії влади SMER і віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович - 41,59%.

Як повідомляли Українські Новини, через вбивство журналіста Словаччина провела дострокові вибори. Також у Словаччині екс-президент Кіска відмовився призначати новий уряд.

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