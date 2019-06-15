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15 червня 2019, субота, 14:13 8
Події 2019-06-15T14:16:47+03:00
Українські Новини
Військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області

Військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області

Військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові від 15 червня, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, розслідують обставини отримання вогнепального поранення, яке призвело до смерті військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 9 червня військовослужбовець однієї з військових частин у Львівській області, порушивши правила поводження зі зброєю, необачно натиснув на спусковий гачок.

Ці дії призвели до несанкціонованого выстрелау і вогнепального поранення іншого військовослужбовця.

Постраждалий після отриманої травми помер у Яворівській районній лікарні.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого повідомили солдату про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

11 червня за клопотанням слідчого ДБР, постановою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні 21-річний солдат строкової служби зі Львова здійснив одиночний постріл з автомата Калашникова у 35-річного старшину відділення інспекторів прикордонної служби "Сянки" Мостиського прикордонного загону.

Після цього він завдав удар прикладом по старшині і почав бити ногами вже лежачого прикордонника.

Від отриманих поранень старшина помер.

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