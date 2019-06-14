Зеленський розповів про купівлю 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів

За рахунок коштів меценатів придбано 200 машин швидкої допомоги для дитячих лікарень.

Про це йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"200 спеціальних швидких для більш ніж 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах були придбані за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - сказано в ньому.

Крім того, Зеленський привітав українських медиків зі святом, а також побажав українцям міцного здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун пояснила, в яких випадках "швидка" приїде на виклик за новими правилами.

Раніше "швидкій" заборонили виїжджати до хворих додому через високу температуру.