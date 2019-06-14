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14 червня 2019, пʼятниця, 22:52 8
Суспільство 2019-06-14T22:57:03+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів про купівлю 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів

Зеленський розповів про купівлю 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів

Швидка допомога
Швидка допомога

За рахунок коштів меценатів придбано 200 машин швидкої допомоги для дитячих лікарень.

Про це йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"200 спеціальних швидких для більш ніж 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах були придбані за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - сказано в ньому.

Крім того, Зеленський привітав українських медиків зі святом, а також побажав українцям міцного здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун пояснила, в яких випадках "швидка" приїде на виклик за новими правилами.

Раніше "швидкій" заборонили виїжджати до хворих додому через високу температуру.

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