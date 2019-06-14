Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз є три претенденти на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих панів. Що ви знаєте або чули про їх репутації, менеджерських і моральних якостях? Та й взагалі - хто вам більше подобається?" - написав він.

Серед претендентів Зеленський назвав 43-річного директора Бурштинської ТЕС, заступника генерального директора ПАТ "ДТЕК "Західенерго" Дениса Шмигаля, 38-річного директора компанії "Еко-Оптіма" Максима Козицького та 35-річного адвоката, голову западноукраиского філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Серед них голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.