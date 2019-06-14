підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 червня 2019, пʼятниця, 19:28 36
Президент 2019-06-14T20:04:45+03:00
Українські Новини
Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації

Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз є три претенденти на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих панів. Що ви знаєте або чули про їх репутації, менеджерських і моральних якостях? Та й взагалі - хто вам більше подобається?" - написав він.

Серед претендентів Зеленський назвав 43-річного директора Бурштинської ТЕС, заступника генерального директора ПАТ "ДТЕК "Західенерго" Дениса Шмигаля, 38-річного директора компанії "Еко-Оптіма" Максима Козицького та 35-річного адвоката, голову западноукраиского філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Серед них голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Більше новин про: Володимир Зеленський Львівська обласна державна адміністрація

Архів
Новини
Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи 20:53
Міський велопрокат з'явився під АП у Києві 20:37
На Донбасі бойовики застосували заборонену артилерію і поранили бійця ЗСУ 20:25
Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону 19:53
Спека атакує цілодобово: ніч на 14 червня стала найтеплішою за останні майже 100 років 19:32
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ 13:59
більше новин
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії 20:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok