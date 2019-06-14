Серед тих, хто бив Вадима Макарюка, був кандидат у депутати від "Нацкорпуса", – журналіст

Журналісти впізнали ще одного представника політичної партії "Національний корпус", який був серед нападників в торговому центрі (ТЦ) "Барабашово" на оператора харківської телепрограми "Вест" Вадима Макарюка.

Про це повідомило інтернет-видання "Главное".

"Ще один зі списку тих, хто наздоганяв Вадима. Він разом з Козлюком і ще одним Сергієм (з попереднього повідомлення) під крики невідомого "Стій, рудий, доганяй с*ку" біжать за оператором. А вже на іншому відео, яке є у слідства він та ще кілька його друзів наздоганяють... "Нацкорпус". Вірний друг Костянтина Немічева (лідера харківської організації "Нацкорпуса"). Хто ж це? А ніхто інший як ще один кандидат в депутати! Владислав Мягкий", - написала в соціальній мережі Facebook журналістка Ольга Калениченко.

Вона також повідомила, що є відеозапис, на якому видно, як Вадима Макарюка не просто б'ють, а добивають, але він знаходиться в поліції та поки його не можна опублікувати в Інтернеті.

"Пропоную зробити його (Владислава Мягкого) знаменитим, але не як депутата, а як людину, яка безпосередньо причетна до спроби вбивства... Як інакше інтерпретувати, якщо після того, як збили з ніг та вже майже лежаче тіло ще раз б'ють? Як по мені, щоб добити. Дуже прошу репост, він же хотів слави...", - підкреслила Ольга Калениченко.

Зазначимо, що Владислав Мягкий – відомий активіст "Нацкорпуса" та "Національних дружин". На минулих президентських виборах він був спостерігачем на одній з харківських виборчих дільниць від "Нацдружин". А у фінансовому звіті "Нацкорпуса" за минулий рік він вказаний одним із спонсорів партії. Зокрема, 2 лютого 2018 року він пожертвував "Нацкорпусу" 20 гривень, 5 лютого – 3 960 гривень, 5 березня – ще 20 гривень.

Нагадаємо, що раніше Ольга Калениченко розповсюдила інформацію про ще одноuго учасника нападу на Вадима Макарюка. Ним виявився ветеран антитерористичної операції (АТО) та активіст "Нацкорпуса" на ім'я Сергій. "Ще один Сергій. І все з того ж натовпу, який гналася за Вадимом. Свідок він чи може стати підозрюваним? Цього разу заявити, що він не має відношення до Костянтина Немічева не вийде. Хлопець сам себе ідентифікував", - написала вона.

Того ж дня відправив під домашній арешт ще одного активіста "Нацкорпуса" Сергія Козлюка. Поліція вручила йому підозру з приводу того, що він брав участь у переслідуванні Вадима Макарюка та стріляв у його бік з пістолета.

Довідка

7 червня в ТЦ "Барабашово" стався конфлікт навколо одного з магазинів, в ході силового протистояння постраждали 9 осіб. Також було скоєно напад на оператора телепрограми "Вест" Вадима Макарюка, який знімав конфлікт, він після побиття знаходиться в лікарні у важкому стані.