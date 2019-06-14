підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Кривому Розі розгромили приймальню "Опозиційної платформи" та побили співробітників
14 червня 2019, пʼятниця, 17:43 25
Події 2019-06-14T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі розгромили приймальню "Опозиційної платформи" та побили співробітників

У Кривому Розі розгромили приймальню "Опозиційної платформи" та побили співробітників

Вранці 14 червня близько 20 агресивних молодиків напали на офіс криворізької осередку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Зловмисники побили співробітників офісу та розмалювали стіни образливими написами.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

За словами постраждалих, нападники були у масках, з символікою "Національного корпусу" та "Азова". Дії погромників координували кілька "старших".

У результаті жорстокого побиття співробітники офісу з синцями та подряпинами доставлені у лікарню, у одного з них підозра на перелом руки.

Вся оргтехніка у приймальні розбита. На місці працюють співробітники поліції.

Як підкреслив керівник організації Вадим Віншель, подібні дії опозиціонери розцінюють як спосіб тиску і бажання залякати політичну силу, рейтинг якої зростає.

"Ми написали заяву у поліцію за фактом того, що сталося. Молодики, які били людей, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і понести покарання за всією суворістю закону. Ще раз підкреслюю: нас не залякають жодні погромники та провокатори. Ми впевнені у своїй перемозі на парламентських виборах", – сказав Вадим Віншель.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, "Опозиційна платформа – За життя" займає друге місце у передвиборних рейтингах політичних партій, поступаючись лише партії "Слуга народу".

Засновника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка майже 13% громадян бачать на посаді прем’єр-міністра.

Більше новин про: Азов Опозиційна платформа - За життя Кривий Ріг Нацкорпус Напад на офіс

Архів
Новини
Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації 19:28
Анатолій Могильов викликав екс-секретаря РНБО на телевізійну "дуель" щодо Криму 19:28
За один день відпустки Ситнику заплатили більше 5 тис. гривень: скільки заробляє директор НАБУ 19:20
Зеленський запитав у мешканців Львівської області в Facebook, кого обрати головою ОДА 19:04
Місце обстрілу в Мар'їнці.
Літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком 18:59
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ 13:59
більше новин
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії 20:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok