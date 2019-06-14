У Кривому Розі розгромили приймальню "Опозиційної платформи" та побили співробітників

Вранці 14 червня близько 20 агресивних молодиків напали на офіс криворізької осередку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Зловмисники побили співробітників офісу та розмалювали стіни образливими написами.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

За словами постраждалих, нападники були у масках, з символікою "Національного корпусу" та "Азова". Дії погромників координували кілька "старших".

У результаті жорстокого побиття співробітники офісу з синцями та подряпинами доставлені у лікарню, у одного з них підозра на перелом руки.

Вся оргтехніка у приймальні розбита. На місці працюють співробітники поліції.

Як підкреслив керівник організації Вадим Віншель, подібні дії опозиціонери розцінюють як спосіб тиску і бажання залякати політичну силу, рейтинг якої зростає.

"Ми написали заяву у поліцію за фактом того, що сталося. Молодики, які били людей, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і понести покарання за всією суворістю закону. Ще раз підкреслюю: нас не залякають жодні погромники та провокатори. Ми впевнені у своїй перемозі на парламентських виборах", – сказав Вадим Віншель.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, "Опозиційна платформа – За життя" займає друге місце у передвиборних рейтингах політичних партій, поступаючись лише партії "Слуга народу".

Засновника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка майже 13% громадян бачать на посаді прем’єр-міністра.