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14 червня 2019, пʼятниця, 17:29 138
Економіка 2019-06-14T19:15:02+03:00
Українські Новини
АМКУ впроваджує світові стандарти забезпечення прав суб'єктів розслідування, – Терентьєв

АМКУ впроваджує світові стандарти забезпечення прав суб'єктів розслідування, – Терентьєв

Юрій Терентьєв. Фото: protocol.ua
Юрій Терентьєв. Фото: protocol.ua

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв розповів про нововведення у діяльності відомства, а саме про впровадження світових стандартів забезпечення прав суб'єктів розслідування.

Про це повідомив телевізійний канал "112 Україна".

"У своїй діяльності ми вводимо світові, скажімо так, стандарти забезпечення процесуальних прав суб'єктів. Тобто, якщо стосовно певного бізнесу починається розслідування, то найбільш ефективним способом з одного боку уникнути звинувачень в корупції, з іншого боку уникнути політичного або іншого тиску, це робити публічно і відкрито ті дії, до яких ми вдаємося", – сказав Терентьєв.

Ще однією зміною до підходу в роботі антимонопольного комітету стало, за словами Терентьєва, донесення до бізнесу чіткої позиції АМКУ про те, які дії бізнесу комітет засуджує, а не сліпе штрафування учасників ринку.

"Якщо раніше, на жаль, рішень Антимонопольного комітету не завжди було зрозуміло, що саме Антимонопольний комітет засуджує, яке саме позитивну поведінку ми хочемо сформувати у великого бізнесу або, наприклад, енергетичних компаній, або хімії, або транспорту, аеропортів, і що саме ми хочемо бачити. І тому ми почали формувати чіткий зрозумілий підхід в рішеннях і, скажімо так по простому, почали називати проблему такою, яка вона є насправді. Тобто не ховати її, не шукати більш простий спосіб оштрафувати суб'єкт, а виконувати більш складну задачу – показати, що саме Антимонопольний комітет засуджує", - зазначив голова АМКУ.

В якості прикладу Терентьєв навів ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів. "Коли ми бачили, що ціни на автозаправних станціях, на стелах скрізь однакові. Шість основних гравців сегменту імпортного палива підтримували протягом майже річного періоду однакові ціни на стелах. При цьому котирування Platts (котирування ринку нафти), досить інтенсивно змінювалися в бік переважно падіння. Тобто ми бачили, що коли трохи дорожчає нафта, бензин одночасно підвищувався в ціні і ціни стабілізуються на повністю однаковому рівні. Коли він зменшується - нічого не відбувається", – пояснив Терентьєв.

Після проведення розслідування рішення АМКУ та його схвалення з боку судової системи, ситуація змінилася.

"Зараз ми бачимо, що якщо раніше шість основних гравців (мережі автозаправних станцій) дотримувалися однаковою цінової політики, то місяць тому ми прийняли нове рішення і тільки три з них, скажімо так, підтримують подібну комерційну практику. І це тільки один приклад, коли чітко сформульоване розуміння проблеми антимонопольним комітетом призводить до того, що суб'єкти починають змінювати свою діяльність, оскільки ніхто, принаймні мало суб'єктів, свідомо хочуть бути правопорушниками", – резюмував голова АМКУ.

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