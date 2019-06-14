Комітет Олександра Третьякова серед найдобросовісніших у Раді, – КВУ

Комітет виборців України (КВУ) оприлюднив рейтинг найбільш добросовісних комітетів Верховної Ради. Продуктивність їхньої роботи за 5 років визначалася як відсоток прийнятих законів від загального числа законопроектів, які готувалися тим чи іншим комітетом і були винесені на розгляд Ради.

Про це повідомило інтернет-видання "Знай.иа".

Серед ТОП-10 найефективніших комітетів:

Комітет у закордонних справах (голова – Ганна Гопко) – показник ефективності 76%. За час роботи Ради народні депутати розглянули 135 законопроектів, за підготовку яких відповідав Комітет у закордонних справах, із яких було прийнято в цілому – 103 або 76%. Комітет з питань європейської інтеграції (голову не призначено) – 76% (Рада прийняла 69 із 91 розглянутих законопроектів, які готував комітет). Комітет з питань культури і духовності (Микола Княжицький) – 35% (20 із 57). Комітет з питань національної безпеки і оборони (Сергій Пашинський) – 32% (86 із 266). Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики (Вікторія Сюмар) – 30% (20 із 67). Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (Артур Палатний) – 29% (24 із 82). Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю (Олександр Третьяков) – 26% (31 зі 118). Комітет з питань промислової політики та підприємництва (Віктор Галасюк) – 25% (38 зі 150). Комітет з питань науки і освіти (голову не призначено) – 25% (38 зі 150). Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (Андрій Кожем’якін) – 23% (82 із 353).

Як зазначили в КВУ, продуктивність інших комітетів нижче (в середньому 17%). Серед непродуктивних - Комітет з питань правової політики і правосуддя - 8% (28 з 341) і Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України - 3% (3 із 109).

Як зазначили у КВУ, продуктивність інших комітетів є нижчою (в середньому 17%). Серед найменш продуктивних – Комітет з питань правової політики та правосуддя – 8% (28 із 341) та Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – 3% (3 зі 109).

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що якщо за 5 років роботи лише кілька відсотків законопроектів, які готував комітет, були ухвалені, то це може свідчити про певні проблеми в організації його роботи, а з іншого боку, - про низький інтерес до нього зі сторони більшості народних депутатів та замалу наполегливість ініціатора документу. Тому, на думку експерта, природно, що, до прикладу, продуктивність Комітету у закордонних справах чи Комітету з питань євроінтеграції є значно вищою, аніж Комітету з питань Регламенту.