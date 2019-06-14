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14 червня 2019, пʼятниця, 15:30 155
Економіка 2019-06-14T17:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін завершує підготовку нормативної бази для запуску ринку електроенергії з 1 липня

Кабмін завершує підготовку нормативної бази для запуску ринку електроенергії з 1 липня

Кабінет Міністрів України. Фото: Українське Фото
Кабінет Міністрів України. Фото: Українське Фото

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами" (№466).

Відповідна інформація розміщена на урядовому Інтернет-порталі.

Документ визначає механізм та порядок організації й проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії, а також процедуру визначення переможців аукціонів.

Постановою передбачено, що аукціони проводяться з дотриманням принципів добросовісної конкуренції, недискримінації учасників аукціону, об’єктивності та неупередженості, запобігання корупційним діям, дотримання ринкових принципів ціноутворення.

Ухвалення постанови "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами" є одним із завершальних кроків по формуванню нормативної бази для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору. Закон України "Про ринок електричної енергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом (ЄС). Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.

Премєр-міністр Володимир Гройсман вважає необхідним своєчасний запуск нового ринку електроенергії. "В уряду є лише одна можливість – виконати норми закону і ввести ринок електроенергії з 1 липня. Цей законопроект напрацьовувався в парламенті і відповідає всім європейським і світовим нормам" – заявив глава Кабміну.

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