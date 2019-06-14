НСТУ не виконує рішення суду про відновлення на роботі виконавчого продюсера телекомпанії Ткаченка

Програвши в апеляційному суді позов, поданий колишнім виконавчим продюсером телеканалу Русланом Ткаченко проти своїх колишніх роботодавців - Національної суспільної телерадіокомпанії України за фактом його незаконного звільнення та поновлення на посаді, чиновники НСТУ не поспішають виконувати рішення служителів феміди. Про це сам Ткаченко повідомив в пості на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Суд я виграв, заяву в загальний відділ завіз. Чекаю, значить, такий, весь в передчутті ... І ось я, охоплений передчуттям нової зустрічі зі своїми старими співробітниками, зустрічаю в холі НСТУ начальника управління кадрів Марію Глобу і головного юриста Максима Дорофєєва. Обидва брали участь у судових засіданнях за моїм позовом. Обидва не змогли надати суду зовсім нічого, що доводило б законність їх дій ... Зустрічаю я їх відразу обох і питаю: як там, мовляв, справи йдуть з моїм відновленням в рядах НСТУ. І рішення суду, і моя заява е у вас. Коли виходити? Мені ж підготуватися треба, справи згорнути.

Максим мені каже, мовляв, я тут до чого, я ж юрист. Я звертаюся до Марії. А вона мені така: це не я вирішую, все до керівництва. І бочком-бочком евакуюється від спілкування в напрямку виходу.

А я прям сторопів. Це начальник управління кадрів не керівництво? Або для виконання норм закону менеджмент Суспільного чекає чиєїсь команди або схвалення? Чи не є в такому разі виконання законів вибірковим?", - констатував Руслан Ткаченко.

Раніше Ткаченко в ефірі програми "Доброго ранку, країно!", заявляв, що вважає своє звільнення повністю протиправним. Після 15 років, які він пропрацював на різних, в тому числі - і керівних посадах в НТКУ-НСТУ, він був звільнений без надання альтернативної можливості продовжити співпрацю з НСТУ.

У ситуації, що склалася та ігнорування з боку чиновників НСТУ його прав, доведених в судових інстанціях, колишній виконавчий продюсер телекомпанії Руслан Ткаченко звернувся до медіа-спільноті за підтримкою.