Економічний протекціонізм може вирішити проблему трудової міграції, – власник "Укрлендфармінгу" Бахматюк

Олег Бахматюк, СЕО та власник групи компаній "Укрлендфармінг", одного з найбільших європейських агрохолдингів, вважає, що економічний націоналізм і протекціонізм має стати державною політикою для зменшення масштабів трудової міграції з України.

Про це український бізнесмен заявив під час обговорення з першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим в ході дискусії на тему зростання трудової міграції, організованої Європейською Бізнес Асоціацією, повідомило УНІАН.

Результати дослідження було презентовано під час спеціального заходу асоціації "Трудова міграція: виклик для України", під час якого обговорювались причини трудової міграції та можливі рішення цієї проблеми. Участь у заході взяли перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Максим Нефьодов, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінагрополітики Олександр Жемойда, СЕО та власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк та виконавчий директор асоціації Анна Дерев’янко.

Все більше українців виїжджають за кордон у пошуках більш щасливого життя. За даними Державної служби статистики України, з початком війни на Донбасі у 2014 році близько 1,3 млн українців мігрували до інших країн. Як наслідок, виникла відчутна проблема трудової міграції для країни в цілому та нестача професіоналів у корпоративному та промисловому секторах.

Олег Бахматюк вважає, що держава має проводити політику економічного протекціонізму для зниження темпів трудової міграції з України. "Проблема трудової міграції – одна з найбільших проблем, які очікують нашу економіку у найближчі 5 років. Невирішення цієї проблематики призведе до того, що економіка не зможе розвиватись не тільки через відсутність ресурсів чи через якісь світові тенденції – не буде вистачати людей. Якщо не буде змінена політика щодо протекціонізму - цей потік людей буде і далі рухатись і проблема буде поглиблюватись. Політика здорового державного економічного націоналізму має бути озвучена як принцип. Це елементарна підтримка свого виробника на внутрішньому і зовнішньому ринку. На внутрішньому ринку це, в першу чергу, створення умов для капітальних інвестицій. На зовнішньому – лобіювання наших виробників, в чому наразі ми не бачимо серйозних зрушень з боку держави", - заявив бізнесмен.

В свою чергу перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов не погоджується з позицією українського бізнесу. Він вважає, що український бізнес має виживати в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках. "Максим каже: "Велкам, ми йдемо в Європу. Конкуруйте". Добре, але лише на рівних умовах. Дайте нам кредит на 30 років під 1%, дайте нам ті стимуляційні речі, які є там. Ніхто не каже – дайте нам дотації. Я противник дотацій. Нам не вистачає довгих і дешевих грошей, - опонував чиновнику Олег Бахматюк. - "Економічний націоналізм – це погано. Економічний протекціонізм – це погано". Для США це добре. Для Китаю це добре. Для Європейського Союзу це добре. А для нас чомусь це погано. Вчасне реагування - це не протекціонізм однієї особи, це протекціонізм секторальний. Це довгі і дешеві ресурси. І функція держави – створити для цього регулятивні механізми в економічній, банківській сфері. І друге питання – це позиціонування на зовнішніх ринках. Зараз відсутня роль держави як лобіста для просування на зовнішніх ринках".

Також власник "Укрлендфармінгу" розповів, що політика, яку проводить Європейський Союз щодо мешканців сільських територій, може бути успішно застосована і в Україні для стимулювання людей залишитись на батьківщині: "Щоб утримати людей на селі, ми маємо робити те, що робить Європейський Союз. Ось чому йдуть в них такі шалені дотації на агросектор, на інфраструктуру, створення умов, які дають можливість отримувати ті самі послуги, які отримує і житель міста. Що таке сільське господарство в Європейському Союзі? Це соціально-економічний проект для втримання на своїх територіях населення".

За останні 2 роки середня зарплата працівників агрохолдингу Олега Бахматюка зросла на 90%. "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні та одним з найпривабливіших роботодавців за даними різних опитувань. Всього на підприємствах Групи компаній в 600 населених пунктах України працюють близько 27 тис. осіб. Підприємства групи компаній реалізують інфраструктурні та соціальні проекти в регіонах своєї присутності для підвищення комфорту життя своїх працівників та їх сімей і стимулювання жителів сільських територій залишатися працювати на батьківщині.