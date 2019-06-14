19.06.19 11:00 Інтернет-конференція: "Вимоги до кліматичних систем для великих об’єктів нерухомості"

19 червня 2019 року, об 11:00 у прес-студії "Українські Новини" відбудеться інтернет-конференція на тему: "Вимоги до кліматичних систем для великих об’єктів нерухомості".

У заході візьме участь:

Володимир Степура , Директор компанії "Ліконд", офіційного дистриб’ютора DAIKIN в Україні;

, Директор компанії "Ліконд", офіційного дистриб’ютора DAIKIN в Україні;

Тетяна Котляр, інженер-проектувальник компанії "Ліконд".

Під час інтернет-конференції буде розглянуто різні аспекти кліматизації великих об’єктів нерухомості – ТРЦ, офісних та бізнес-центрів, а також готелів та житлових комплексів.

Експерти розкажуть, яким критеріям повинні відповідати сучасні кліматичні системи, щоб забезпечити високий та стабільний комфорт у приміщеннях, на що звертають увагу проектувальники при виборі кліматичного обладнання, наведуть приклади ефективної модернізації старих об’єктів, розкажуть про важливість правильного монтажу обладнання, та дадуть відповіді на запитання Інтернет-користувачів.

Онлайн-конференція доступна за посиланням: https://youtu.be/mkzVaIrvMIYp>

Питання надсилайте заздалегідь на пошту centre@ukranews.com або задавайте в прямому ефірі в онлайн-чаті.

Довідка:

Компанія ЛІКОНД успішно працює на кліматичному ринку України понад 18 років, постачає широкий спектр обладнання від світових лідерів з виробництва кліматичної техніки - компаній DAIKIN (Японія) и HOVAL (Ліхтенштейн): системи кондиціювання повітря, вентиляції та опалення, теплові насоси і холодильне обладнання для будівель і приміщень житлового, громадського, комерційного та промислового призначення. ЛІКОНД є офіційним дистриб’ютором DAIKIN в Україні.

Корпорація DAIKIN (DAIKIN Industries Ltd) – світовий лідер з виробництва кліматичної техніки, компанію засновано у 1924 р. в м. Осака (Японія). Сьогодні DAIKIN присутній на усіх континентах, має понад 90 виробничих площадок в 12 країнах світу. У Європі сучасні заводи DAIKIN знаходяться у Бельгії, Чехії, Італії, Німеччині, а європейська штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. знаходиться в Остенде (Бельгія).