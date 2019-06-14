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14 червня 2019, пʼятниця, 14:02 165
Силові структури 2019-06-14T15:30:03+03:00
Українські Новини
Обидва заступники директора ДБР встали на бік незаконно звільнених працівників відомства

Обидва заступники директора ДБР встали на бік незаконно звільнених працівників відомства

Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко та заступник директора ДБР Олександр Буряк публічно встали на захист незаконно звільнених працівників установи.

Про це вони розповіли у інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Нагадаємо, що у ДБР відбулася низка звільнень топ-працівників за особистим розпорядженням директора ДБР Романа Труби. Його заступники наполягають, що це було зроблено всупереч усім законним процедурам.

"28 травня нам надійшли проекти наказів про звільнення співробітників. До проектів ніяких документів, що обгрунтовують звільнення, додано не було, тому ми спробували розібратися на якій підставі людей звільняють", – заявила Варченко.

"Нам дійсно направлялися на погодження проекти наказів про звільнення 4 співробітників. До цих проектів не було додано жодних документів, які б обгрунтовували висновок про не проходження ними випробувального терміну або ж інші причини, що обгрунтовували необхідність звільнення, тому не було жодних законних підстав для погодження цих наказів. Це наша спільна із Ольгою Варченко позиція", – підкреслив Буряк.

За словами заступників директора ДБР, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було, але Труба все одно звільнив цих працівників. При чому зробив він це самостійно, без погоджування із Зовнішньою конкурсною комісією, а згідно з законом, саме вона мала надавати подання на звільнення високопосадовців.

"Зовнішня конкурсна комісія надала нам відповідь, що вони таких подань не скеровували. Таким чином, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було. Скерувавши Трубі відмови у погодженні наказів про звільнення, ми з’ясували, що це вже неважливо, оскільки директором були підписані інші примірники наказів. Тобто, наших погоджень ніхто не чекав", – пояснила Ольга Варченко.

На її переконання, орган, що має бути взірцем у питаннях дотримання прав громадян, не може сам порушувати їх права. Вона також додала, що законність в цьому випадку мав би відновити сам Труба, але це доводиться робити суду.

"Помилку завжди можна виправити. І це не ознака слабкості, а ознака сильного та мудрого керівника. Наразі ж помилки директора виправляє суд. Як приклад, звільнений керівник 2-го управління досудових розслідувань через Окружний адміністративний суд зупинив наказ про своє звільнення і вже на роботі. Думаю, так зроблять й інші звільнені. Це лише справа часу. Хочу підкреслити, що ми не акцентуємо увагу на прізвищах цих звільнених людей. Ми говоримо не про персоналії, а про те, що процедура і закон були порушені", – підкреслила перший заступник директора ДБР.

Крім того, вважають заступники директора бюро, після таких рішень атмосфера у колективі стала досить важкою. "Працівники, розуміючи, що їх теж у будь-який момент можуть звільнити, втрачають мотивацію працювати", – підсумувала Ольга Варченко.

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