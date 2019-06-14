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14 червня 2019, пʼятниця, 14:11 16
Життя 2019-06-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
Едіт Гонсалес померла в 54 роки

Едіт Гонсалес померла в 54 роки

Эдит Гонсалес. Фото: instagram.com/edithgonzalezmx1
Эдит Гонсалес. Фото: instagram.com/edithgonzalezmx1

Вчора, 13 червня, зірка мексиканських теленовел "Багаті теж плачуть" і "Дика Роза" Едіт Гонсалес померла на 55-му році життя. Про це повідомили CNN, безпосередньо зв'язавшись з її агентством.

Три роки тому їй поставили діагноз рак яєчників. В серпні 2016 року лікарі виявили ракові тканини в її животі. Її рак вступив в ремісію в 2017 році, але повернувся в цьому році.

У неї залишилися чоловік Лоренцо Лазо і 14-річна дочка Констанца.

 
 
 
 
 
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Edith González 13 junio 2019

Допис, поширений Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

"До побачення, прекрасна душа! Яка честь була зустріти тебе і розділити простір!", - так прокоментувала мексиканська актриса Мішель Рено.

Ведуча ранкового шоу Андреа Легаррета назвала Гонсалеса "люблячим воїном" і прикладом для жінок.

Гонсалес почала свою кар'єру в якості дитячого актора в кінці 1970-х і знялася в десятках теленовел, фільмів і театральних постановок в Мексиці протягом більш чотирьох десятиліть.

Гонсалес була також першою актрисою, яка взяла на себе провідну роль в мюзиклі "Aventurera" - одному з найбільш тривалих шоу в Мексиці. Вона зобразила жінку, яка перетворилася на секс-роботу після того, як її мати покинула її в дитинстві.

Після того, як в 2016 році їй поставили діагноз рак, вона постійно розповідала про своє лікуванні і наступному випаданні волосся. Вона з'явилася на обкладинках журналів, поділилася позитивними повідомленнями в соціальних мережах і взяла участь у виступах по профілактиці раку.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

Найбільш відома своєю роллю у популярних телесеріалах "Багаті теж плачуть", "Дика Троянда" і "Пристрасті по Соломії" Едіт Гонсалес продовжувала працювати до самої своєї смерті. Зовсім недавно вона в якості судді взяла участь в мексиканській реаліті-шоу "Це мій стиль".

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