Своїми думками про передвиборну ситуацію на окрузі №95, що на Київщині у блозі на порталі pravda.com.ua поділилася журналіст і викладач Ірина Федорів.

"Екс-мер Ірпеня і фігурант антикорупційних розслідувань Володимир Карплюк твердив: проти нього як кандидата по 95 округу готується шалена змова. Шукають клонів, які будуть відбирати в нього голоси. Ціна питання - $20 тис.

Інформацію поширили Інтернет-сайти, які лояльні до нього і помічені на джинсових публікаціях по відношенню до гречкосія Карплюка.

І ось 14 червня на сайті ЦВК я бачу клона. Тільки не Карплюка. А Горобця. Нагадаю, що саме Горобець був анонсований як кандидат Зе!команди.

Зважте, що цей Горобець-самовисуванець представляє БФ "Слуга народу". Це означає, що не просто шукали клона. Це значить, що вже створений благодійний фонд, щоб плутати виборців. І виборчі комісії, які курує в регіоні Карплюк (і наразі є інформація про те, що квоти БПП теж за домовленостями в його зоні впливу), потім можуть підкидати голоси реального Горобця до Горобця-клона.

Як же треба хотіти недоторканості, щоб не сісти, щоб битися за кожен голос і намагатися зманіпулювати.

Бюджет, який треба витратити на клона, Карплюк озвучив. Це $20 тис. А з додатковою опцією БФ "Слуга народу" це коштує ще більше. І додайте ще десь 40 тис грн на реєстрацію кандидата в нардепи. Чималий бюджет просто на одну графу в бюлетені, яка має виконати важливу функцію в день голосування і ніч підрахунку.

За моєю інформацією готується ще один клон. Смірнової. Голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова теж балотуватиметься в нардепи по цьому округу. І з огляду на те, що її вплив у Києво-Святошинському районі більш, ніж відчутний і тут треба Карплюку мінусувати голоси.

Клони потрапили в ЦВК майже одночасно. Це може свідчити про те, що заходили пачкою проти двох серйозних опонентів Карплюка. Тобто бюджети на оплату реєстрації клонів можете сміливо подвоїти.

Тепер дуже цікаво побачити реакцію команди Володимира Зеленського. 20 червня останній день реєстрації кандидатів. Тобто 21 вже не може з'явитися клон, якщо про прізвище кандидата до цього не було відомо. Це шанс для Зе!команди взути Карплюка. Замість Горобця може з'явитися якийсь кандидат на прізвище Журавель (умовно).

І тоді кандидат Карплюк може кандидату клону-Горобцю крутити дулі і не розраховуватися, що для Карплюка є типовим.

І тоді було б дуже весело дивитися на істерику в штабі Карплюка, який всіх переконує, що альтернативи нема і він перемагає, а чомусь клони з'являються тільки в його потенційних конкурентів.", - зазначила Ірина Федорів.