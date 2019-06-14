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  • Блокування ринку електроенергії є консервацією технологічної відсталості економіки, – Кушнірук
14 червня 2019, пʼятниця, 13:32 143
Економіка 2019-06-14T14:30:02+03:00
Українські Новини
Блокування ринку електроенергії є консервацією технологічної відсталості економіки, – Кушнірук

Блокування ринку електроенергії є консервацією технологічної відсталості економіки, – Кушнірук

Борис Кушнірук. Фото: politeka.net
Борис Кушнірук. Фото: politeka.net

Энергореформа не лише повністю ліквідує ризики корупції в електроенергетиці, але й стане стимулом для модернізації економіки.

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у матеріалі для інтернет-видання "Кореспондент".

"Ринок примусить власників енергоємних підприємств інвестувати в модернізацію і працювати над зниженням питомої ваги електроенергії в собівартості продукції. Притчею во язицех стало порівняння кількості енергоресурсів на одиницю продукції в Україні та в передових економіках Європи. Шлях блокування ринку і збереження можливості пільг і преференцій тотожний консервації технологічної відсталості економіки", - вважає Кушнірук.

На думку експерта, аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або неминуче зростання тарифів, безпідставні. Лобісти відстрочки переслідують лише одну мету – не допустити ринок будь-якою ціною, оскільки не зможуть впливати на формування тарифів, яке буде здійснюватися прозоро, на основі попиту та пропозиції.

"В конкурентної моделі ринку не буде можливості нарікати на несправедливі тарифи. Ні у політичних популістів, які звикли паразитувати на тарифній темі. Ні у власників феросплавних гігантів, які продавлюють собі пільгові ціни на електроенергію. Ринок є ринок, і ціну будь-якого товару формує не чиясь добра чи недобра воля, а попит і пропозиція", - зазначив експерт.

Борис Кушнірук вважає, що зараз Україна стоїть перед вибором: впровадити реформу і показати, що країна виконує свої міжнародні зобов'язання, а також отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу (ЄС) і кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ) або ж консервувати технологічну відсталість економіки, зберегти поле для корупції та необґрунтованих преференцій на користь деяких бізнесменів.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Запуск ринку – зобов'язання України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів України 5 червня заявив, що уряд виконає прийнятий парламентом закон "Про ринок електроенергії" та запустить ринок з 1 липня.

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