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  • Платформа нового ринку електроенергії не працює тільки у компаній, які не хочуть запуску ринку - "Укренерго".
14 червня 2019, пʼятниця, 12:18 276
Економіка 2019-06-14T13:30:02+03:00
Українські Новини
Платформа нового ринку електроенергії не працює тільки у компаній, які не хочуть запуску ринку - "Укренерго".

Платформа нового ринку електроенергії не працює тільки у компаній, які не хочуть запуску ринку - "Укренерго".

Платформа нового ринку електроенергії не працює у тих учасників ринку, які проти запуску ринку, про це заявив керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, під час круглого столу "Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергія".

"Залученість компанії ДТЕК демонструє ринку, що платформа працює. У них все реєструється, графіки заводяться, точки обліку між двома обленерго ДТЕК реєструються без проблем. У інших учасників ринку не виходить. І це залежить виключно від того, які учасники ринку хочуть, щоб ринок був введений, а які не хочуть", - повідомив В. Ковальчук.

Разом з тим керівник НЕКУ підтвердила, що платформа ще перебуває на стадії впровадження та тестування: "Це не проблема в тому, як вважає платформа. У неї досі йде тестування і воно закінчиться 24 червня" - заявив Всеволод Ковальчук.

Представник ДТЕК, Дмитро Маляр заявив, що компанія готова до запуску ринку - ДТЕК приблизно 3 місяці тому активно приєднався до тестування платформи: "Компанія з високою і навіть 100% ймовірністю буде готова до запуску з 1 липня. Також я розумію, що "Укренерго" буде готова до запуску, буде готовий оператор ринку", - заявив Д. Маляр.

З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, який включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньо добовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю. Від своєчасного введення другого етапу реформи залежить отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС (500 млн євро) і кредиту Світового банку (500 млн євро).
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