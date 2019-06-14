ПУМБ відкрив перший Центр обслуговування VIP-клієнтів

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) відкрив окремий VIP-відділення для обслуговування клієнтів клубу Persona.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Центр розташований в самому центрі столиці, за адресою Київ, Кловський узвіз, 5

Тепер VIP-клієнти ПУМБ зможуть обслуговуватися в окремому Центрі з підвищеним рівнем комфорту і приватності: окремий вхід, затишні мітинг-руми, у двох з яких є можливість проведення касових операцій, сучасне технічне обладнання. Також VIP-центр обладнано депозитарієм з ящиками різного розміру - щоб клієнти могли вільно вибирати варіант, який їм найбільше підходить.

"Відкриття VIP-центру - справжня подія для ПУМБ, адже це перший центр обслуговування такого високого рівня в мережі банку. Однак центр - лише перший крок на шляху трансформації філософії роботи з преміальними клієнтами. Нова сервісна модель дає змогу проводити обслуговування таким чином, щоб максимально економити час клієнта: вся операційна робота організована так, що клієнт її просто не помічає", - прокоментував Андрій Прус, директор департаменту продажів і розвитку роздрібного бізнесу ПУМБ.

У Центрі Обслуговування VIP-клієнтів ПУМБ отримати консультації та скористатись повним спектром банківських послуг можуть не тільки клієнти, але і члени їх сімей. Для членів клубу Persona банк пропонує спеціальні пропозиції, такі як підвищена ставка депозитів, преміальні продукти тощо.

В кімнатах для переговорів клієнти клубу Persona можуть не тільки вирішити свої фінансові питання, але і провести там власні бізнес-зустрічі з партнерами. "Так чи інакше, вся бізнес-діяльність наших клієнтів пов'язана з фінансами. Розуміючи це, ми люб'язно пропонуємо використовувати мітинг-руми VIP-зал для проведення ділових зустрічей. Все, що для цього потрібно, - просто забронювати кімнату за допомогою персонального менеджера", - додав Андрій Прус.

ПУМБ також продовжить обслуговування клієнтів, що входять в клуб Persona, на базі VIP-зон у межах діючих відділень банку. VIP-зонами обладнано 42 відділення - тобто майже кожне четверте відділення мережі. Зони продовжать роботу в звичайному режимі, щоб клієнти могли і надалі отримувати якісне обслуговування.

Як повідомляли Українські Новини, Перший український міжнародний банк (ПУМБ) має намір відкрити 13 відділень до кінця поточного року.