ПУМБ відкрив перший Центр обслуговування VIP-клієнтів

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) відкрив окремий VIP-відділення для обслуговування клієнтів клубу Persona.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nЦентр розташований в самому центрі столиці, за адресою Київ, Кловський узвіз, 5\r\nТепер VIP-клієнти ПУМБ зможуть обслуговуватися в окремому Центрі з підвищеним рівнем комфорту і приватності: окремий вхід, затишні мітинг-руми, у двох з яких є можливість проведення касових операцій, сучасне технічне обладнання. Також VIP-центр обладнано депозитарієм з ящиками різного розміру - щоб клієнти могли вільно вибирати варіант, який їм найбільше підходить.\r\n\r\n"Відкриття VIP-центру - справжня подія для ПУМБ, адже це перший центр обслуговування такого високого рівня в мережі банку. Однак центр - лише перший крок на шляху трансформації філософії роботи з преміальними клієнтами. Нова сервісна модель дає змогу проводити обслуговування таким чином, щоб максимально економити час клієнта: вся операційна робота організована так, що клієнт її просто не помічає", - прокоментував Андрій Прус, директор департаменту продажів і розвитку роздрібного бізнесу ПУМБ.\r\nУ Центрі Обслуговування VIP-клієнтів ПУМБ отримати консультації та скористатись повним спектром банківських послуг можуть не тільки клієнти, але і члени їх сімей. Для членів клубу Persona банк пропонує спеціальні пропозиції, такі як підвищена ставка депозитів, преміальні продукти тощо.\r\n\r\nВ кімнатах для переговорів клієнти клубу Persona можуть не тільки вирішити свої фінансові питання, але і провести там власні бізнес-зустрічі з партнерами. "Так чи інакше, вся бізнес-діяльність наших клієнтів пов'язана з фінансами. Розуміючи це, ми люб'язно пропонуємо використовувати мітинг-руми VIP-зал для проведення ділових зустрічей. Все, що для цього потрібно, - просто забронювати кімнату за допомогою персонального менеджера", - додав Андрій Прус.\r\n\r\nПУМБ також продовжить обслуговування клієнтів, що входять в клуб Persona, на базі VIP-зон у межах діючих відділень банку. VIP-зонами обладнано 42 відділення - тобто майже кожне четверте відділення мережі. Зони продовжать роботу в звичайному режимі, щоб клієнти могли і надалі отримувати якісне обслуговування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Перший український міжнародний банк (ПУМБ) має намір відкрити 13 відділень до кінця поточного року.