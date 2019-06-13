Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі

Тривають скандали з висуванцями від партії "Слуга народу". На цей раз на 148 окрузі Полтавщини, де висувається Анастасія Ляшенко. Проти неї збунтувалася місцева партійна ячейка центру округу - місто Лубни.

Відповідне відеозвернення було поширене в соціальній мережі Facebook.

Вже за першу годину відео набрало більше 2000 переглядів. За словами місцевих партійців, "це людина, яка ще в першому турі президентських виборів підтримувала кандидата Ігоря Смешка і зневажливо відгукувалася про Зеленського, тепер виступає з заявою, що балотується від партії "Слуга народу" і підтримує політику нового президента."

Представники ЗЕ-команди обурені тим, що пані Ляшенко під час передвиборної кампанії не входила в ЗЕ-штаб і ЗЕ-команду, і "вважала Зеленського клоуном і в минулому активно співпрацювала з ПР і одіозними нардепами".

Також місцеві партійці стверджують, що висуванець по їх округу тривалий час співпрацювала з функціонером "Відродження" Пилипенком, який зараз входить у виборчу 10-ку "Опозиційного блоку" Ахметова.

Активісти висунули припущення, що пані Ляшенко є технічним кандидатом, завдання якої забезпечити перемогу представнику іншої партії.

У відеозверненні підкреслюється, що Анастасію Ляшенко не підтримують активісти ЗЕ-команди на місцях і вже найближчим часом ними буде направлено в офіс партії відповідне письмове звернення.