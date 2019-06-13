Roshen виборов виключне право на перев'язку продукції червоною стрічкою

Господарський суд Києва задовольнив позов кондитерської корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП "Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді "червоного кольору матеріалів для упаковки кондитерських виробів", повідомляють "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 3 червня.

Суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за корпорацією Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак у заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів.

Під дію знаку підпадають плівки із поліпропілену, пластмасові плівки, паперові, клейкі чи самоклейні стрічки; пакувальні негумова, непластмасові, не паперові або не картонні матеріали, неметалеві стрічки, мотузки, нитки для обгортання і пакування. Таким чином Roshen вирішили зарезервувати за собою право упаковувати кондитерські вироби стрічки червоного кольору (пантон 485 с).

Приймаючи це рішення, суд визнав недійсними висновок "Укрпатенту" та рішення Апеляційної палати, Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний суд дозволив конкуренту Roshen боротися за право на Київський торт.

Також київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018. Тим не менш, Roshen опустився в світовому рейтингу кондитерських компаній.