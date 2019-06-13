Труба продовжує приймати рішення одноосібно, незважаючи на рішення суду, – Варченко

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко зазначила, що ДБР є колегіальним органом, а також нагадала, що рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва директору ДБР Роману Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення й перерозподіляти повноваження.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.нет".

Говорячи про кадрові скандали у ДБР Варченко повідомила, що "з'явилися накази про звільнення ще 3 осіб".

"Це Петро Божевський - керівник відділу внутрішнього аудиту, Оксана Пащенко - наш головний юрист і начальник Управління внутрішнього контролю Богдан Чобіток, який публічно виступив із заявою про те, що викрив директора в неправомірних діях і збирав матеріали щодо оточення Романа Труби. Директору це не сподобалося. Фактично людина потрапила в немилість через цю ситуацію. Але його посада передбачає роботу саме такого напрямку", - зазначила перший заступник директора ДБР.

Варченко також підкреслила. що вважає незаконним наказ Романа Труби про перепідпорядкування цього управління йому.

"Я це оцінюю як беззаконня. У вівторок, 11 червня, директор зібрав нараду керівників підрозділів центрального апарату, на якому оголосив, що був у Президента і отримав керівництво до дії. Офіційного повідомлення про цю зустріч так й не з'явилося, тому ми не знаємо, що точно доручив йому глава держави, але впевнена, що директора ДБР ніхто не уповноважував на порушення закону. Того ж дня, після цієї наради, був окремо зібраний рядовий склад управлінь, на якому було оголошено, що директор змінив розподіл обов'язків. Тобто, цей наказ про перепідпорядкування йому 2-го слідчого управління навіть не був доведений до відома всіх керівників. Його нишком підписали і презентували рядовим співробітникам. До нас (заступників директора) він прийшов поштою. Нами вже кілька днів ведеться листування щодо проекту наказу про перерозподіл обов'язків. Закладена все та ж норма, що його не влаштовує робота начальника цього управління, в зв'язку з цим він вирішив його перепідпорядкувати собі особисто. Вважаю, що наступним кроком буде спроба звільнити заступників, показавши, що ми нібито не впоралися зі своєю роботою. Тим більше, що в самому проекті наказу, який ми з іншим заступником отримали на узгодження, було посилання на новий Регламент повноважень, оскільки старий оскаржений в суді одним з членів Ради громадського контролю при ДБР. Рішенням Окружного адмінсуду м. Києва Роману Трубе було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення та перерозподіляти повноваження", - підкреслила Варченко.

"Отримавши проект наказу, ми з другим заступником попросили надіслати сам Регламент, тому що ми його досі не бачили, а також документальне обгрунтування того, чому директор зробив висновок про те, що управління погано працює. Оскільки це слідче управління, а він займає адміністративну посаду, то не може йому дати об'єктивну оцінку. Надати оцінку роботі слідчого може лише прокурор. ми вже звернулися за такою оцінкою до ГПУ. Та коли отримаємо відповідь, обов'язково її опублікуємо. Тому ми поставили цілком резонне питання: що стало причиною перепідпорядкування цього управління. Ми направили кілька таких листів, але відповіді не отримали на жоден з них. Потім, як я вже сказала, ми отримали підписаний наказ поштою. Таким чином, згоди заступники не давали, хоч орган у нас колегіальний та згідно ст. 12 закону про ДБР вона обов'язкова. Крім того, директор ознайомлений з рішенням Окружного адмінсуду Києва, але все одно продовжує приймати рішення одноосібно. По суті, це злочин, і ми будемо з відповідною заявою звертатися до правоохоронних органів. А також маємо намір оскаржити цей наказ в установленому законом судовому порядку", - резюмувала перший заступник директора ГБР.

Як повідомлялося раніше невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м. Києва стало причиною того, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.