У делегацію ПАРЄ від Росії будуть включені представники анексованого Криму, - росЗМІ

Парламентарії з Росії мають намір відновити свою участь у сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), це може статися вже найближчою літньою сесією в червні. У делегацію будуть включені парламентарії, які представляють Крим, повідомляє "Дощ".

Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація прийме резолюцію про надання російській делегації повноважень щодо участі в ній, то Росія в той же день надішле заявку на участь і вже 25 червня перебуватиме у Страсбурзі, сказав на брифінгу 13 червня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

За його словами, мова йде про відновлення базових прав російської делегації - участь у роботі організації, голосування та виступ. У тому випадку, якщо 25 червня при реєстрації повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація залишить сесію, пояснив він. Внесок Росії у Рада Європи буде оплачений тільки якщо будуть підтверджені всі повноваження.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що якщо Держдума прийме рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то до її складу за ініціативою фракцій можуть увійти депутати від Криму і Севастополя.

"Ймовірно, вони будуть включені", - підтвердило джерело видання в керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму і Севастополя.

Співрозмовник видання заявив, що "це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ".

За словами іншого джерела в держдумі РФ, це рішення може поставити під питання легітимність всієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії до ПАРЄ. Хоча з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.

3 червня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проект резолюції, в якому пропонувалося надати російській делегації необхідні повноваження для участі в сесії в червні.

Росія припинила брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу за приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ позбавила Україну місць у комітеті, що працює над зняттям санкцій з РФ. Також ПАРЄ зібрала екстрені дебати про можливість повернення росіян в асамблею.

Раніше в ПАРЄ обмежили список санкцій, які можуть ввести проти Росії.