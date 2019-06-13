Люди відчувають себе приниженими, – Бойко в Одесі пообіцяв скасувати "мовний" закон

Кандидат у прем'єр-міністри України від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко у ході робочої поїздки до Одеси у четвер, 13 червня, пообіцяв скасувати Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Політик підкреслив, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" порушує права українських громадян. "30% українських громадян, які вважають російську мову рідною, після прийняття мовного закону відчувають себе просто приниженими. Це одне з питань, яке розділило суспільство. І це була цілеспрямована позиція минулої влади на чолі з екс-президентом Порошенком, спікером Парубієм та їхньої командою. Люди повинні розуміти, що це закон не про захист української мови, а про заборону російської, а також угорської, румунської, тобто мов національних громад. Скасування цього закону є для нас принциповим питанням", – наголосив Юрій Бойко.

Одесити підтримують Юрія Бойка, зазначаючи, що парламент повинен займатися вирішенням реальних проблем, що стоять перед країною, а не розколювати суспільство своїми ініціативами. Городяни висловлюють надію, що після перемоги на виборах "Опозиційної платформи – За життя" зможе добитися скасування мовного закону.

Нагадаємо, що "Опозиційна платформа – За життя" підготувала звернення до Конституційного Суду на предмет розгляду закону про мову як такого, що суперечить Конституції України та міжнародному праву.

Також депутати-опозиціонери зареєстрували законопроект "Про порядок застосування мов в Україні", який гарантує вільне використання мов в Україні.

В рамках робочої поїздки засновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко провів зустріч з партійним активом Одеської області, а також разом з ветеранами поклав квіти до пам’ятника Невідомому матросу.