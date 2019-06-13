Польська PBG потрапила у скандал через операції в Україні, – ЗМІ

Сумнівні операції та розпочате розслідування навколо української компанії "Енергополь-Україна", яка є донькою польської PBG, підірвали позиції останньої. Одна з найбільших будівельних компаній Польщі була змушена просити кредиторів відкласти виплати боргу, а також отримала відмову від Варшавської фондової біржі в розміщенні нових боргових паперів. При цьому біржа, у своїй офіційній відповіді вказала, що має питання до фінансового звіту PBG за 2018 рік і сумнівається в її можливості обслуговувати нові борги.

Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання "РБК-Україна" за даними веб-сайтів Seeking alpha та PBG leaks.

При цьому найбільше занепокоєння інвесторів, кредиторів та акціонерів компанії сьогодні, напередодні зборів акціонерів, яке має відбутися 25 червня 2019 року, викликає той факт, що PBG посилалася на свої активи в Україні, як на надійне джерело доходу.

Однак, як стало відомо з нещодавно опублікованого журналістського розслідування проведеного незалежними журналістами з проекту PBGLeaks – положення PBG в Україні вкрай хитке, а ймовірність надходження звідти коштів – невисока. Що, на думку журналістів, у першу чергу пов'язано з тим, що багато років поспіль з "Енергополь-Україна" виводилися кошти під приводом виконання фіктивних договорів. В результаті чого з первісної інвестиції PBG в Україну в 30 млн доларів до будівництва дійшло лише 10 млн доларів. А 20 млн доларів – були перерозподілені за сірими схемами.

У квітня 2019 року Національною поліцією України порушено кримінальне провадження за фактами вищезазначених правопорушень. Безпосередніми фігурантами у справі виступають президент правління PBG Єжи Вишневський та віце-президент правління PBG Даріуш Шиманські, який безпосередньо курував український напрямок.

"Ми сподіваємося, що поліція дуже скоро знайде всіх учасників і всі деталі злочинних комбінацій, адже злочинна група діяла вкрай нахабно. Прикриваючись статусом польського інвестора, вони порушували закони і переводили кошти навіть не особливо ховаючись і не вигадуючи нічого складного. Так що я думаю, що судді дуже швидко вивчать справу та винесуть свій вердикт", – пояснив ситуацію адвокат Юрій Сухов, який представляє в справі інтереси міноритарних акціонерів "Енергополь-Україна", мешканців житлового комплексу, що будується компанією .

Нагадаємо, в 2012 році польська PBG вже переживала складний період і процедуру банкрутства, причиною якої стали махінації зі звітністю компанії з боку її керівництва. Результатом скандалу стало падіння акцій компанії, а також входження до її акціонерів 3 великих польських банків (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki S.A. - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%).