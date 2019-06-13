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13 червня 2019, четвер, 17:18 10
Силові структури 2019-06-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
Чиновники апарату Ради зловживали при закупівлі програмного забезпечення, - ДБР

Чиновники апарату Ради зловживали при закупівлі програмного забезпечення, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv

Державне бюро розслідувань проводить розслідування за фактом зловживань чиновниками апарату Верховної Ради під час закупівлі програмного забезпечення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу було відкрито 1 лютого за ознаками кримінального злочину за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу.

Згідно з обставинами справи, посадові особи апарату Ради, за попередньою змовою з керівниками окремих суб'єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, і з метою одержання неправомірної вигоди протягом 2017-2018 років уклали низку угод про надання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням Ради і прийняли виконані послуги, які не відповідають державним стандартам і вимогам, наведеним в угодах про надання послуг, у зв'язку з чим не було досягнуто мети їхнього укладення.

В результаті цих дій державі було завдано збитків, яких не вказується.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2018 році управління справами апарату Верховної Ради оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації з ремонту зали пленарних засідань парламенту із заміною системи електронного голосування з використанням ID-картки депутата очікуваною вартістю 5,7 млн ​​гривень.

Також поліція відкрила кримінальну справу за службовими махінаціями у кіностудії Довженка.

Тим часом ДБР розслідує крадіжку комп'ютера Apple слідчими Генпрокуратури під час обшуку кабінету Портнова.

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