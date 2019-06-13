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13 червня 2019, четвер, 16:17 14
Суспільство 2019-06-13T17:15:02+03:00
Українські Новини
Львів'яни загоряють на могилах радянських воїнів

Львів'яни загоряють на могилах радянських воїнів

Військовий меморіал у Львові став пляжем. Фото: Zaxid.net/ Ігор Осидачач Бурлака.
Військовий меморіал у Львові став пляжем. Фото: Zaxid.net/ Ігор Осидачач Бурлака.

На газоні військового меморіалу, присвяченого радянським воїнам і жертвам радянського терора, на Марсовому полі у Львові, місцеві жителі приймають сонячні ванни. Про це повідомляє Zaxid.net.

На Марсовому полі у Львові відпочивають люди. Фото: Zaxid.net/ Ігор Осидачач Бурлака.На Марсовому полі у Львові відпочивають люди. Фото: Zaxid.net/ Ігор Осидачач Бурлака.

На Марсовому полі розташоване військове кладовище вже більш 100 років - спочатку тут були поховані вояки австрійської та союзної армії під час Першої світової війни. Згодом, там же були поховані загиблі солдати НКВС під час каральних операцій проти УПА, а також жертви радянського терору.

В 90-х роках також поховано понад 240 жертв радянського терору з Замарстинівської тюрми Львова. Варто також зауважити, що Марсове поле оточене з двох сторін Личаковским кладовищем, найстарішим у Львові.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року під Львові оскверняли військовий меморіал знову. Це була вже не перша спроба подшкодження історичного пам`ятнику.

Також у березні цього року у Луцьку вкрали плити з Меморіалу Вічної Слави радянським воїнам.

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