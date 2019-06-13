Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов застеріг президента України Володимира Зеленського від призначення на керівні посади в Службі безпеки України екс-начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Снєгірьова в ефірі "4 каналу".\r\nЯк зазначив експерт, Козловський був звільнений від посади голови Луганського УСБУ після звернень ГІ "Права Справа" щодо корупційних оборудок на території Луганської області.\r\n"Олег Козловський дивним чином "виринув" у системі МВС і вже як заступник начальника Національної поліції України - начальник Департаменту оперативної підтримки відповідає за забезпечення роботи мереж підкупу виборців і чинити тиск на політичні сили, які будуть брати участь у парламентських виборах і не відносяться до орбіти впливу новообраного президента Володимира Зеленського", - зазначив Снєгирьов.\r\nРазом з тим, експерт побажав в. о. голови СБУ Івану Баканов витримати навантаження і "зламати хребет корупційній складовій" в роботі Служби безпеки України.\r\nЯк повідомлялося, нещодавно низка українських ЗМІ і волонтер Роман Синіцин писали про те, що заступником голови СБУ може стати "людина Авакова", що призначена "куратором від Авакова" щодо так званого "контролю" за виборчими сітками.