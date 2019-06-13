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13 червня 2019, четвер, 13:59 370
Політика 2019-06-13T14:30:01+03:00
Українські Новини
Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ

Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов застеріг президента України Володимира Зеленського від призначення на керівні посади в Службі безпеки України екс-начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Снєгірьова в ефірі "4 каналу".

Як зазначив експерт, Козловський був звільнений від посади голови Луганського УСБУ після звернень ГІ "Права Справа" щодо корупційних оборудок на території Луганської області.

"Олег Козловський дивним чином "виринув" у системі МВС і вже як заступник начальника Національної поліції України - начальник Департаменту оперативної підтримки відповідає за забезпечення роботи мереж підкупу виборців і чинити тиск на політичні сили, які будуть брати участь у парламентських виборах і не відносяться до орбіти впливу новообраного президента Володимира Зеленського", - зазначив Снєгирьов.

Разом з тим, експерт побажав в. о. голови СБУ Івану Баканов витримати навантаження і "зламати хребет корупційній складовій" в роботі Служби безпеки України.

Як повідомлялося, нещодавно низка українських ЗМІ і волонтер Роман Синіцин писали про те, що заступником голови СБУ може стати "людина Авакова", що призначена "куратором від Авакова" щодо так званого "контролю" за виборчими сітками.

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