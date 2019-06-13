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13 червня 2019, четвер, 13:14 9
Силові структури 2019-06-13T14:30:03+03:00
Українські Новини
За виборами Ради будуть стежити 70 тисяч поліцейських і 13,5 тисяч військових на службі

За виборами Ради будуть стежити 70 тисяч поліцейських і 13,5 тисяч військових на службі

Поліція перейде на посилений режим несення служби 15-28 липня, порядок на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня будуть забезпечувати 70 тис. поліціянтів і 13,5 тис. військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Попередньо, для забезпечення правопорядку нами планується залучити 70 тис. поліцейських, а також курсантів і працівників вишів системи МВС", - написано в ньому з посиланням на слова голови Нацполіціі Сергія Князєва.

Поліцейські пройдуть навчання з представниками громадської організації "Опора" і будуть проведені 3-денні навчальні збори в усіх областях.

Виконувач обов'язків командувача Національної гвардії Микола Балан зазначив, що під час охорони громадського порядку планується задіяти понад 13,5 тис. військовослужбовців.

Також із 24 травня було розгорнуто ситуаційні центри, де проходить збір інформації про пов'язані з виборчим процесом події.

Як повідомляли Українські Новини, 72,4 тис. поліцейських забезпечували правопорядок і безпеку під час другого туру виборів Президента 21 квітня

Тим часом у ЦВК заявили про відсутність серйозних порушень на президентських виборах.

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