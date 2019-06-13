SMS-пожертви абонентів Київстар допомогли придбати обладнання для маленьких пацієнтів Інституту ім. М. Амосова

Завдяки ініціативі Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча Надія" вдалося закупити необхідне медичне обладнання для відділення вроджених вад серця у дітей Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.

Зокрема, на кошти, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, були придбані механічний стерном, ультразвукові мийки і шнури для ЕКГ та пульсоксиметра. Це обладнання дає змогу оперативно допомагати маленьким пацієнтам, які мають вроджені вади серця.

"Для нас дуже важливо, аби в українських лікарнях було сучасне та необхідне обладнання для допомоги маленьким пацієнтам. Адже Київстар в рамках ініціативи Sharity допомагає новонародженим діткам із вадами серця із малозабезпечених сімей саме в Інституті Амосова. Я хочу, щоб "Дитяча надія" стала одним із інструментів дієвої допомоги кожній українській лікарні із потребами у медичному обладнанні. Ми дякуємо кожному абоненту за допомогу", – говорить Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Нагадаємо, кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар має можливість пожертвувати кошти на допомогу дітям. Пожертва може бути разовою, від 1 грн до 3000 грн, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 грн. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

"Нашу команду надихає масштабність спільного з Київстар національного проекту "Дитяча надія", адже завдяки абонентам, які протягом хвилини мають змогу стати справжніми благодійниками, відправивши SMS на короткі номери, у нас є можливість купити життєво необхідне обладнання до Національного Інституту ім. Амосова, яке вже сьогодні почне допомагати рятувати серця маленьких українців. Наша ціль - осучаснити технічне забезпечення лікарень у різних регіонах країни", - говорить Ірина Гуцал, директорка Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності".

Кошти, які абоненти жертвують за допомогою SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв використовуються МБФ УББ на реалізацію проекту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи "VEON" щодо етичності ведення бізнесу. Тому наші абоненти можуть бути впевнені, що кошти дійдуть до адресата.

Нагадаємо, у тарвні Київстар разом із МБФ УББ допомогли Національному Інституту Раку закупити медичне обладнання у відділення променевої діагностики та Одеській обласній дитячій лікарні – у клініко-діагностичну лабораторію.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою в Україні. Послугами Київстар користується 26,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про Українську Біржу Благодійності (ubb.org.ua):

Українська Біржа Благодійності (ubb.org.ua) – перша в Україні фандрайзингова платформа онлайн-благодійності, ефективний та сучасний інструмент для залучення коштів на різноманітні благодійні та соціальні проекти, яка дозволяє благодійникам та набувачам допомоги контролювати їх цільове використання. Головна мета – зробити прозору, публічну та підзвітну благодійність невід'ємною частиною життя кожного українця, сприяти розвитку культури масової благодійності в Україні, аби у кожної соціальної проблеми було рішення.

За 7 років роботи на платформі ubb.org.ua залучено понад 170 млн грн, підтримано більше 3,3 тис. благодійних проектів та ініціатив, партнерами стали понад 120 неприбуткових організацій та більше 200 бізнес-компаній.

Українська Біржа Благодійності дає змогу допомагати швидко, ефективно та прозоро, дозволяючи сотням тисяч людей об’єднуватися задля досягнення великих результатів від невеликих внесків.

Українська Біржа Благодійності надала можливість одними із перших долучитися до інноваційного інструменту SMS-благодійності своїм партнерським організаціям: БФ "Свічадо", ГО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".