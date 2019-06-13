Київcтар включив зв'язок 4G в харківському метро

Тепер 4G доступний в метрополітені Харкова. Скористатися високошвидкісним мобільним інтернетом можна як на станціях, так і під час пересування між ними.

Щодня харківське метро перевозить понад 800 тисяч пасажирів, які тепер можуть скористатися всіма перевагами зв'язку 4G від Київстар. Швидкість мобільного інтернету буде досить комфортною як для інтернет-серфінгу, так і для швидкої передачі даних.

В Київстар понад 40% всього трафіку мобільного інтернету використовується в мережі 4G. У Харкові в травні 2018 року абоненти використовували всього 95 Тб мобільного трафіку в мережі 4G, а в травні поточного - в 10 разів більше - близько 1000 ТБ.

Нагадаємо, що до 31 липня мобільний інтернет в мережі 4G для абонентів Київстар буде безлімітним. Детальна інформація про умови акції доступна на сайті Київстар за посиланням.

Для того, щоб скористатися всіма перевагами високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар необхідно мати мобільний телефон і USIM-карту, які підтримують стандарт 4G / LTE.

Перевірити, чи підтримують ваш телефон та SIM-карта 4G дуже просто. Натисніть на своєму мобільному комбінацію: *245*5# - для перевірки смартфону або *245*4# - для перевірки SIM-карт. За необхідності замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G можна безкоштовно в усіх фірмових магазинах Київстар. Або ж скориставшись сервісом "Самостійна заміна SIM на 4G".

Також оператор пропонує широкий вибір 4G-смартфонів та гаджетів за вигідними цінами у всіх магазинах оператора та на сайті shop.kyivstar.ua

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.