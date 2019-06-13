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13 червня 2019, четвер, 12:07 337
Кабмін 2019-06-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - експерти

Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - експерти

Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокімова. Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання 12 червня, текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.   

Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру по впровадженню реформи ринку електроенергії. 

Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

 "До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства "Оператор ринку" та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним", - зазначив експерт. 

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

17 квітня Кабінет Міністрів створив держпідприємство "Оператор ринку", яке відповідатиме в новому ринку електроенергії за ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок. Прем’єр–міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно.

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