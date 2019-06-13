В "Укрлендфармінг" Бахматюка заявили про підтримку жінок, які планують робити кар’єру в компанії

Питання гендерної дискримінації вже не є актуальним для великого українського бізнесу. В найбільшому українському агрохолдингу, групі компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, вважають, що поняття "жіночих" та "чоловічих" професій зникло, і стать не може бути передумовою для отримання посади в компанії та впливати на розмір зарплати для працівника.

Про це заявила Наталія Романенко, керівник департаменту з управління персоналом групи компаній "Укрлендфармінг", під час дискусії в ефірі телеканалу Я-UA, присвяченій гендерним питанням. На думку, топ-менеджера компанії, великий бізнес за останні 10 років прийшов до розуміння, що єдиним фактором, який впливає на можливість отримати місце в компанії та розмір заробітної плати, є наявність необхідних компетенцій, а не вік чи стать.

"Протягом останніх 5 років у великому бізнесі дискримінації за статтю чи віком практично не зустрічаються. Зникло поняття "чоловічих" та "жіночих" професій. У нас однакові зарплати як чоловіків, так і жінок на тих самих позиціях. Ми вважаємо, що стать не дає переваг. Кожного працівника оцінюємо за його компетенціями, результативності та продуктивності праці. Від цього залежить індивідуальний підхід до визначення заробітної плати, а не від того, чи вийшла ця людина з декрету чи планує йти в декрет. Як приклад: в раді директорів нашої компанії 45% - жінки. Якщо порівняти це, наприклад, з політичною сферою, то там тільки 6% жінок займають посади міністрів чи заступників міністрів. В бізнесі в цьому питанні відбулися великі зміни за останнє десятиріччя", - розповіла Наталія Романенко.

На думку керівника департаменту з управління персоналом "Укрлендфармінг", важливою передумовою для руйнування гендерних стереотипів для українського бізнесу стали зміни на ринку праці: "В Україні шалений голод на персонал. Зараз підбір персоналу не проходить ні за віком, ні за статтю – ми шукаємо людей, що мають певні компетенції і можуть взяти певні функції в компанії на себе".

В "Укрлендфармінг" підтримують жінок, які планують робити кар’єру в компанії. Йдеться не тільки про спеціальні навчальні програми, які мають адаптувати жінок до бізнес-середовища, яке раніше традиційно вважалося переважно "чоловічим", а й про підтримку жінок, які перебувають чи виходять з декрету. "В наших навчальних програмах передбачені різні заходи, які спрямовані на допомогу в адаптації жінки в бізнес середовищі. Зараз ми працюємо над створенням умов для мам – у нас багато працівників, які перебувають у декреті. Розглядається індивідуальний, гнучкий графік роботи, і плавний, поступовий вихід до роботи з декрету", - повідомила Наталія Романенко.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні і одним з найпривабливіших роботодавців за даними різних опитувань. Всього на підприємствах Групи компаній в 600 населених пунктах України працюють близько 30 тис осіб. За останні два роки середня зарплата працівників агрохолдингу зросла на 90%.