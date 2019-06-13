Більше третини молодих людей в Україні живуть з батьками, - ЮНІСЕФ

Більше третини молодих українців з 18 до 34 років живуть з батьками. Такі результати опитування ЮНІСЕФ повідомили в ефірі ТСН.

Власне житло є тільки у 16% опитаних, 20% живуть у гуртожитках, а орендують житло 27%. Більшість з респондентів відповіли, що забезпечення житлом для них актуальне питання. І вони бажають прийняти участь у державних житлових програмах.

Половина хотіла б отримати разову грошову компенсацію, трохи менше зацікавлені в пільговому кредиті та оренді житла за низькими цінами.

А тим часом, Українські новини повідомляли, що в Києві підскочила вартість оренди квартир: в яких районах шукати житло дешевше.

А ось у березні квартири на вторинному ринку в Києві подешевшали.

У лютому порівняно з січнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 1,1%, або на 279 гривень до 24 308 гривень/кв. м, а в січні - підвищилися на 0,5% до 24 587 гривень/кв. м.