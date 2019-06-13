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13 червня 2019, четвер, 10:31 15
Судова влада 2019-06-13T10:40:15+03:00
Українські Новини
Суд почав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Суд почав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу.

Засідання почалося близько 10:10, передають Українські Новини.

Суд повідомив, що надійшло 6 апеляційних скарг.

Як повідомляли Українськi Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом у Генпрокуратурі зраділи бажанням Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Раніше суд відмовився зняти арешт з рахунків оточення Януковича в ВБР.

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