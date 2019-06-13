Суд почав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу.

Засідання почалося близько 10:10, передають Українські Новини.

Суд повідомив, що надійшло 6 апеляційних скарг.

Як повідомляли Українськi Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом у Генпрокуратурі зраділи бажанням Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Раніше суд відмовився зняти арешт з рахунків оточення Януковича в ВБР.