підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 червня 2019, четвер, 10:15 365
Вибори 2019-06-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
Атака клонів: на столичному окрузі балотуються два рідних брата - однофамільці депутата Третьякова

Атака клонів: на столичному окрузі балотуються два рідних брата - однофамільці депутата Третьякова

На столичному мажоритарному окрузі №219 (Святошинський район) документи на реєстрацію кандидатами в депутати подали два рідних брата, які є однофамільцями чинного народного депутата від цього округу - голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова. Про це повідомляють "Факти".

Як зазначено в поданих документах самовисуванців, Третьяков Павло В'ячеславович (1971 р.н.) та Третьяков Олександр В'ячеславович (1989 р.н.) обидва народилися в місті Іркутськ, Росія, в сім'ї військовослужбовця. В даний момент обидва проживають на Троєщині - в одному і тому ж будинку в сусідніх квартирах.

"Два брати, які живуть в сусідніх квартирах на Троєщині вирішили помірятися політичними амбіціями в Святошинському районі. І за дивним збігом обставин чинний депутат від цього округу, який до того ж володіє досить великим рейтингом підтримки у місцевих виборців - їхній однофамілець. Ось вона - справжня демократія!", - коментує цю інформацію політтехнолог Олексій Голобуцький.

Насправді, за словами Голобуцького, подібна технологія "двійників" - досить поширене явище в сфері "чорних" виборчих технологій.

"Клонування кандидатів використовується на виборах, щоб "відгризти" кілька відсотків у конкурента за рахунок неуважності виборців, або навіть просто поганого зору, наприклад, у людей похилого віку. Як правило, такі клони не ведуть виборчу кампанію, а просто присутні в бюлетені з єдиною метою відбору голосів у рейтингового кандидата. Безумовно, на такі прецеденти потрібна реакція як ЦВК, так і правоохоронців", - зазначає політтехнолог.

Як повідомлялося, кандидат-клон може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Більше новин про: Вибори до Верховної Ради Мажоритарний округ Третьяков Олександр

Архів
Новини
В "Укрлендфармінг" Бахматюка заявили про підтримку жінок, які планують робити кар’єру в компанії 11:39
Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом такого собі Барташа, - ЗМІ 11:11
Рубль у київських обмінниках дорожчає 11:04
Більше третини молодих людей в Україні живуть з батьками, - ЮНІСЕФ 10:52
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok