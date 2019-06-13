Атака клонів: на столичному окрузі балотуються два рідних брата - однофамільці депутата Третьякова

На столичному мажоритарному окрузі №219 (Святошинський район) документи на реєстрацію кандидатами в депутати подали два рідних брата, які є однофамільцями чинного народного депутата від цього округу - голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова. Про це повідомляють "Факти".

Як зазначено в поданих документах самовисуванців, Третьяков Павло В'ячеславович (1971 р.н.) та Третьяков Олександр В'ячеславович (1989 р.н.) обидва народилися в місті Іркутськ, Росія, в сім'ї військовослужбовця. В даний момент обидва проживають на Троєщині - в одному і тому ж будинку в сусідніх квартирах.

"Два брати, які живуть в сусідніх квартирах на Троєщині вирішили помірятися політичними амбіціями в Святошинському районі. І за дивним збігом обставин чинний депутат від цього округу, який до того ж володіє досить великим рейтингом підтримки у місцевих виборців - їхній однофамілець. Ось вона - справжня демократія!", - коментує цю інформацію політтехнолог Олексій Голобуцький.

Насправді, за словами Голобуцького, подібна технологія "двійників" - досить поширене явище в сфері "чорних" виборчих технологій.

"Клонування кандидатів використовується на виборах, щоб "відгризти" кілька відсотків у конкурента за рахунок неуважності виборців, або навіть просто поганого зору, наприклад, у людей похилого віку. Як правило, такі клони не ведуть виборчу кампанію, а просто присутні в бюлетені з єдиною метою відбору голосів у рейтингового кандидата. Безумовно, на такі прецеденти потрібна реакція як ЦВК, так і правоохоронців", - зазначає політтехнолог.

Як повідомлялося, кандидат-клон може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.