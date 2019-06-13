Влітку до моря в Україні запустили 30 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців на літо. Їх кількість збільшилася до 30. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Загальний список літніх поїздів:

№ 212/211 Новоолексіївка (Херсонська область) – Харків з 14 червня по 1 вересня щодня.

№ 215/216 Покровськ (Донецька область) – Новоолексіївка з 1 червня по 31 серпня щодня.

№ 227/228 Київ – Бердянськ (Запорізька область) буде курсувати з столиці 31 травня, з 2 червня по 22 вересня через день, з Бердянська – з 1 червня по 23 вересня через день.

№ 280/279 Жмеринка (Вінницька область) – Київ – Генічеськ (Херсонська область), відправлення з Жмеринки– 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 червня, з 5 червня по 21 вересня через день, з Генічеська 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 червня, з 6 червня по 22 вересня через день, Жмеринка – Дніпро з відправленням зі Жмеринки 29 травня і 2 червня, з Дніпра – 30 травня і 3 червня.

№ 298/297 Київ – Херсон з відправленням зі столиці з 30 травня по 22 вересня щодня, з Херсону – з 31 травня по 23 вересня щодня.

№ 767 Київ – Херсон курсуватиме 2, 4, 6, 9, 11, 13 липня, з 15 липня по 31 серпня – кожні понеділок, вівторок, четвер і суботу.

№ 162/161 Миколаїв – Київ з відправленням з Миколаєва 8, 12, 14, 22, 28, 30 червня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 липня, 2, 10, 16, 20, 24, 26 30 серпня зі столиці– 9, 13, 15, 23, 29 червня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 липня, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 серпня.

№ 248/247 Одеса-Житомир з 31 Березня щоденно.

№ 251/252 Харків – Дніпро – Одеса курсуватиме з 20 червня по 20 вересня через день.

№ 256/255 Львів – Херсон з відправленням зі Львова 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпень, 4, 8, 12, 16 вересня, з Херсона – 15, 19, 23, 27 червня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 липня, 2, 7, 11, 15, 19, 23 , 27, 31 серпня, 5, 9, 13, 17 вересня.

№ 288/287 Одеса – Київ з відправленням з Одеси з 14 червня по 1 вересня щодня, крім першого дня тижня і 17 червня, з Києва – з 15 червня по 2 вересня щодня, крім другого дня тижня і 18 червня.

№ 076 Київ – Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – Херсон курсуватиме 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 червня, 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 липня, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 серпня.

№ 80 Київ – Дніпро – Новоолексіївка буде курсувати 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ з відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 5 червня по 9 вересня через день, з Генічеська – з 6 червня по 12 вересня через день.

№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ відправленням з з Генічеська з 6 червня по 10 вересня через день, крім 18 та 20 червня, з Івано-Франківська – з 7 червня по 11 вересня через день, крім 19 і 21 червня.

№ 472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ з відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 6 червня по 16 вересня через день, з Бердянська – з 7 червня по 17 вересня через день.

№ 213/214 Суми – Одеса з відправленням із Сум з 1 червня по 15 вересня через день, з Одеси – з 2 червня по 16 вересня через день.

№ 261/262 Харків – Бердянськ з відправленням з Харкова з 7 червня по 7 вересня щодня, з Бердянська – 3 червня, з 8 червня по 8 вересня щодня.

№ 263/63/264 Харків – Київ – Одеса з відправленням з Харкова з 14 червня по 1 вересня щоденно із Києва з 15 червня по 2 вересня щодня, з Одеси – з 16 червня по 2 вересня щодня.

№ 272/271 Одеса – Харків відправленням з Одеси з 18 червня по 22 вересня через день, з Харкова – з 19 червня по 21 вересня через день.

№ 729/730 Харків-Генічеськ з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім вівторка. < p> № 114/118 Чернівці-Генічеськ відправленням з Чернівців з 30 травня по 7 вересня щоденно, з Генічеська - з 1 червня по 9 вересня щоденно.

№ 168/167 Львів – Одеса з відправленням зі Львова та Одеси 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10 , 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня.

№ 170/170 Львів – Одеса з відправленням зі Львова та Одеси 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 , 26, 29, 30 серпня, 2 і 3 вересня.

№ 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ з відправленням з Івано-Франківська з 1 червня по 1 вересня щодня, з Бердянська – з 3 червня по 3 вересня щодня.

№ 274 Львів – Одеса курсуватиме з 14 червня по 30 серпня через день.

№ 290 Чернівці – Одеса відправиться в рейси 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17,19, 21, 23, 25, 29, 31 липня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 22, 24, 26, 28, 30 серпня.

№ 292/294 Ковель (Волинська область) – Київ – Одеса з відправленням із Ковеля з 31 травня по 16 вересня щодня, з Одеси – з 1 червня по 17 вересня щодня.

№ 779/780 Суми – Київ продовжено маршрут прямування до Вінниці, він курсуватиме по суботах і неділях, а також 14 17, 28 червня і 1 липня.

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка з відправленням зі Львова з 31 травня по 7 вересня по непарних числах, з Новоолексіївки – 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних числах.

А от раніше розповідали про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новому потягу до Одеси.

А тим часом, 21 лютого 2018 року Мінінфраструктури України анонсував проект створення надшвидкісний транспортної мережі Hyperloop в Україні.

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