У парках Києва встановили охолоджуючі арки з розпилювачами води

У столичних парках, скверах і прямо на деяких вулицях міста встановили арки, які розпилюють прохолодну воду, щоб допомогти киянам і гостям столиці впоратися зі спекою, яка накрила місто. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київзеленбуду" в соціальній мережі Facebook.\r\nАрки зібрали з деревини, яка залишилася після санітарної обрізки аварійних дерев. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків.\r\n"Тож приходьте і охолоджуйтесь, тому що така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару", - порадили мешканцям столиці комунальники.\r\nОхолоджуючі арки працюють на таких столичних локаціях:\r\nПарк "Рильського" в Голосіївському районі\r\nПарки "Перемога", "Шумського" і "Аврора" в Дніпровському районі\r\nПарки "Відрадний" та ім. Островського у Солом'янському районі\r\nПарки "Молодіжний" та "Деснянський" в Деснянському районі\r\nПарк ім. Т. Шевченка в Шевченківському районі\r\nПарки Маріїнський і Хрещатий в Печерському районі\r\nСквери на вулицях Щекавицькій і Сагайдачного в Подільському районі\r\nНа проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації в Святошинському районі\r\nСквер по вулиці Маршала Тимошенко біля адміністрації Оболонського району.