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13 червня 2019, четвер, 08:31 20
Життя 2019-06-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
У парках Києва встановили охолоджуючі арки з розпилювачами води

У парках Києва встановили охолоджуючі арки з розпилювачами води

У столичних парках, скверах і прямо на деяких вулицях міста встановили арки, які розпилюють прохолодну воду, щоб допомогти киянам і гостям столиці впоратися зі спекою, яка накрила місто. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київзеленбуду" в соціальній мережі Facebook.

Арки зібрали з деревини, яка залишилася після санітарної обрізки аварійних дерев. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків.

"Тож приходьте і охолоджуйтесь, тому що така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару", - порадили мешканцям столиці комунальники.

Охолоджуючі арки працюють на таких столичних локаціях:

Парк "Рильського" в Голосіївському районі

Парки "Перемога", "Шумського" і "Аврора" в Дніпровському районі

Парки "Відрадний" та ім. Островського у Солом'янському районі

Парки "Молодіжний" та "Деснянський" в Деснянському районі

Парк ім. Т. Шевченка в Шевченківському районі

Парки Маріїнський і Хрещатий в Печерському районі

Сквери на вулицях Щекавицькій і Сагайдачного в Подільському районі

На проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації в Святошинському районі

Сквер по вулиці Маршала Тимошенко біля адміністрації Оболонського району.

Більше новин про: Погода Київзеленбуд спека Охолоджуюча арка

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