Реконструювати відділення "Укрпошти" у Харкові зголосився допомогти Фонд Грановського, - ЗМІ

У харківських відділеннях "Укрпошти" зроблять масштабний ремонт – заплановано заміну меблів, установку пандусів і табличок зі шрифтом Брайля. Проект модернізації запущено спільно iз народним депутатом Олександром Грановським.\r\nПро це повідомляє харківське видання 057.ua.\r\nМіж "Укрпоштою", міською владою та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум.\r\nУ компанії сподіваються, що міська рада підтримає її клопотання про надання пільг на оренду приміщень. Це дозволить переобладнати відділення на зекономлені кошти. Найперше йдеться про чотири точки - №№23, 24, 107 і 108. Крім цього, Фонд Олександра Грановського надасть меблі, пандуси, тактильні стопери та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.\r\n\r\nМіський голова Харкова Геннадій Кернес відзначив важливість таких рішень для незахищених верств населення, особливо – пенсіонерів, які оплачують в поштових відділеннях комунальні послуги та отримують пенсії.\r\n"Сьогодні ми робимо крок назустріч тим людям, які отримують пенсії, оплачують комунальні послуги та користуються послугами "Укрпошти". І ми вирішили підписати цей меморандум за ініціативи Олександра Грановського", - розповів Геннадій Кернес.\r\n\r\nВодночас Олександр Грановський зазначив, що в рамках проекту заплановано відремонтувати всі непридатні приміщення поштових відділень Харкова.\r\n"Я сподіваюся, що харків’яни одразу відчують на собі всі зміни, яких ми досягли, і забудуть про те, що колись "Укрпошта"була в непридатному стані", - заявив народний депутат Олександр Грановський.\r\nІніціативу Грановського підтримав керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, завдяки таким проектам Харків стає одним із зразкових українських міст в контексті співпраці з поштовим сервісом.\r\n"У нас багато молодих мам, яких ми обслуговуємо, і, на жаль, наші відділення прийшли в занепад. Я дуже вдячний міському голові та Олександру Грановському, що ми знайшли такий формат співпраці, де місто допомагає з орендою, і завдяки цьому харків’яни можуть отримати відповідний рівень обслуговування. Харків показав приклад усій країні", - сказав Смілянський. До слова, в місті на сьогодні працює понад 100 відділень "Укрпошти".\r\nНагадаємо, раніше Олександр Грановський заявив, що планує реалізувати в Харкові відразу кілька соціальних ініціатив.