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12 червня 2019, середа, 22:14 339
Політика 2019-06-12T22:45:01+03:00
Українські Новини
Реконструювати відділення "Укрпошти" у Харкові зголосився допомогти Фонд Грановського, - ЗМІ

Реконструювати відділення "Укрпошти" у Харкові зголосився допомогти Фонд Грановського, - ЗМІ

У харківських відділеннях "Укрпошти" зроблять масштабний ремонт – заплановано заміну меблів, установку пандусів і табличок зі шрифтом Брайля. Проект модернізації запущено спільно iз народним депутатом Олександром Грановським.

Про це повідомляє харківське видання 057.ua.

Між "Укрпоштою", міською владою та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум.

У компанії сподіваються, що міська рада підтримає її клопотання про надання пільг на оренду приміщень. Це дозволить переобладнати відділення на зекономлені кошти. Найперше йдеться про чотири точки - №№23, 24, 107 і 108. Крім цього, Фонд Олександра Грановського надасть меблі, пандуси, тактильні стопери та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відзначив важливість таких рішень для незахищених верств населення, особливо – пенсіонерів, які оплачують в поштових відділеннях комунальні послуги та отримують пенсії.

"Сьогодні ми робимо крок назустріч тим людям, які отримують пенсії, оплачують комунальні послуги та користуються послугами "Укрпошти". І ми вирішили підписати цей меморандум за ініціативи Олександра Грановського", - розповів Геннадій Кернес.

Водночас Олександр Грановський зазначив, що в рамках проекту заплановано відремонтувати всі непридатні приміщення поштових відділень Харкова.

"Я сподіваюся, що харків’яни одразу відчують на собі всі зміни, яких ми досягли, і забудуть про те, що колись "Укрпошта"була в непридатному стані", - заявив народний депутат Олександр Грановський.

Ініціативу Грановського підтримав керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, завдяки таким проектам Харків стає одним із зразкових українських міст в контексті співпраці з поштовим сервісом.

"У нас багато молодих мам, яких ми обслуговуємо, і, на жаль, наші відділення прийшли в занепад. Я дуже вдячний міському голові та Олександру Грановському, що ми знайшли такий формат співпраці, де місто допомагає з орендою, і завдяки цьому харків’яни можуть отримати відповідний рівень обслуговування. Харків показав приклад усій країні", - сказав Смілянський. До слова, в місті на сьогодні працює понад 100 відділень "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше Олександр Грановський заявив, що планує реалізувати в Харкові відразу кілька соціальних ініціатив.

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