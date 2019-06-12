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12 червня 2019, середа, 19:50 8
Бізнес 2019-06-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
"Нова пошта" має намір відкрити автоматизований сортувальний термінал у Львові у вересні

"Нова пошта" має намір відкрити автоматизований сортувальний термінал у Львові у вересні

Компанія експрес-доставки "Нова пошта" має намір відкрити інноваційний автоматизований сортувальний термінал у Львові у вересні.

Про це на прес-конференції повідомив директор "Нової пошти" Олександр Бульба.

З його слів, інвестиції в проект можна порівняти з інвестиціями в запущений у травні хмельницький сортувальний термінал - 9,5 млн євро.

Термінал у Львові стане третім інноваційним автоматизованим сортувальним терміналом компанії після Києва та Хмельницького.

Також у планах компанії відкриття ще 6 подібних терміналів протягом 5 років.

Директор уточнив, що після Львова вони будуть відкриватися у Дніпре, Одесі та Харкові.

Він також додав, що в січні-травні компанія збільшила кількість доставлених посилок на 23% до 81 млн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Як повідомляли Україньскі Новини, в квітні 2018 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив "Новій пошті" кредит 9,5 млн євро на будівництво сортувального терміналу в Хмельницькому.

Термінал було запущено в травні 2019.

У 2018 році «Нова пошта" збільшила кількість оброблених відправлень на 20%, або на 29 млн до 174 млн відправлень порівняно з минулим роком (145 млн відправлень).

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений у 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - у промислових зонах обласних центрів.

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