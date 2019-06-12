У Кременчуці зареєстрували три ПП "Слуга народу"

6 червня 2019 р. в Кременчуці було зареєстровано поспіль три приватних підприємства зі словами "Слуга Народу" в назві. Про це свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Перше ПП "Слуга Народу" з ідентифікаційним номером 43042709 зареєстровано 06.06.2019 за адресою Полтавська обл., р. Кременчук, КВАРАТАЛ 278, будинок 35, квартира 26. Засновник хтось Дедюрін Віталій Миколайович, який мешкає за цією ж адресою. Він же директор (без виплати зарплати і без трудового договору). Номер запису про реєстрацію: 1 585 102 0000 010637. Капітал дорівнює 0.00 грн. Діяльність згідно з КВЕД:

"Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації"

Друге ПП "Слуга Народу!" (із знаком оклику в кінці) з ідентифікаційним номером 43042714 зареєстровано також 06.06.2019, але на іншій адресі. А саме, у Кременчуці, на вул. Небесної Сотні, 11, кв. 14.

Засновник, він же директор – Кузьмін Кирило Володимирович, з Полтави. Номер запису про реєстрацію: 1 585 102 0000 010638. Капітал – 0.00 грн. КВЕДИ:

"Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (основний);

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки"

Третя "Слуга" - теж ПП, але пишеться через дефіс: ПП "Слуга-Народу". Номер у реєстрі 43042693. Адреса реєстрації – Кременчук, вул. Омеляна Пугачова, 34. Дата реєстрації – 06.06.2019. Засновник, вона ж і директор – Олексієнко Тетяна Валентинівна із села Кривуші Кременчуцького району. Номер запису про реєстрацію: 1 585 102 0000 010636. Статутний капітал – 0.00.

КВЕДИ:

"Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації".

В даний момент у відкритих источних відсутня інформація про узгодженість зі штабом партії "Слуга Народу" реєстрації приватних підприємств, співзвучних з назвою партії Президента Володимира Зеленського. У той же час, відзначимо, повний тезка засновника ПП "Слуга Народу" (код 43042709) Дедюрін Віталій Миколайович у Кременчуці очолює Комунальний заклад культури і відпочинку "Міський сад".