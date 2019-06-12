Львів ввів в експлуатацію всі 30 трамваїв з Берліна

Львів за станом на 12 червня ввів в експлуатацію всі 30 трамваїв з Берліна (Німеччина).\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n"Ввели в експлуатацію всі 30 вагонів з Берліна", - йдеться в повідомленні.\r\nІнженери і працівники комунального підприємства "Львівелектротранс" переобладнали всі 30 трамвайних вагонів, які були закуплені з Берліна у другій половині 2018 року.\r\nПовністю введені в експлуатацію та на лінії курсують 27 вагонів, ще 3 мають вже переобладнану колісну базу, пройшли процедуру сертифікації і виїжджали на лінію в режимі обкатки без пасажирів.\r\n11 вагонів обслуговують трамвайний маршрут № 3 "Соборна пл. - Аквапарк", 9 вагонів працюють на маршруті № 6, який курсує з вул. Миколайчука в ТРЦ "Скриня".\r\nЗгідно з попередньо узгодженим графіком, 3 вагони з "берлінської" поставки планується ввести в щоденну експлуатацію в найближчі дні поточного місяця.\r\nЗа статистикою трамвайні вагони з Берліна, що працюють на модернізованої електронної системи управління, істотно відрізняються меншим рівнем технічних простоїв і кількістю поломок, які трапляються на лінії.\r\nТакож вони забезпечують більш високий рівень комфорту проїзду для пасажирів і значно більш легкі умови праці для водіїв.\r\nРазом з тим "берлінські" трамваї є більш енергоощадними і споживають у кілька разів менше електроенергії порівняно зі старим рухомим складом, що перебувають в експлуатації трамвайного депо міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львів станом на 16 листопада 2018 року отримав 30 трамваїв з Берліна (Німеччина).\r\nНа підприємстві проводилася робота по перебудові електронних табло трамваїв з латиниці на кирилицю.\r\nРоботи проводились спільно з німецькими фахівцями, які надали відповідну консультацію та обладнання.