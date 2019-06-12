Львів ввів в експлуатацію всі 30 трамваїв з Берліна

Львів за станом на 12 червня ввів в експлуатацію всі 30 трамваїв з Берліна (Німеччина).

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Ввели в експлуатацію всі 30 вагонів з Берліна", - йдеться в повідомленні.

Інженери і працівники комунального підприємства "Львівелектротранс" переобладнали всі 30 трамвайних вагонів, які були закуплені з Берліна у другій половині 2018 року.

Повністю введені в експлуатацію та на лінії курсують 27 вагонів, ще 3 мають вже переобладнану колісну базу, пройшли процедуру сертифікації і виїжджали на лінію в режимі обкатки без пасажирів.

11 вагонів обслуговують трамвайний маршрут № 3 "Соборна пл. - Аквапарк", 9 вагонів працюють на маршруті № 6, який курсує з вул. Миколайчука в ТРЦ "Скриня".

Згідно з попередньо узгодженим графіком, 3 вагони з "берлінської" поставки планується ввести в щоденну експлуатацію в найближчі дні поточного місяця.

За статистикою трамвайні вагони з Берліна, що працюють на модернізованої електронної системи управління, істотно відрізняються меншим рівнем технічних простоїв і кількістю поломок, які трапляються на лінії.

Також вони забезпечують більш високий рівень комфорту проїзду для пасажирів і значно більш легкі умови праці для водіїв.

Разом з тим "берлінські" трамваї є більш енергоощадними і споживають у кілька разів менше електроенергії порівняно зі старим рухомим складом, що перебувають в експлуатації трамвайного депо міста.

Як повідомляли Українські Новини, Львів станом на 16 листопада 2018 року отримав 30 трамваїв з Берліна (Німеччина).

На підприємстві проводилася робота по перебудові електронних табло трамваїв з латиниці на кирилицю.

Роботи проводились спільно з німецькими фахівцями, які надали відповідну консультацію та обладнання.