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12 червня 2019, середа, 19:31 19
Верховна Рада і партії 2019-06-12T21:02:50+03:00
Українські Новини
Бойко в прифронтовому Щасті розповів про нові переговори між Києвом, Донецьком, Луганськом і Москвою

Бойко в прифронтовому Щасті розповів про нові переговори між Києвом, Донецьком, Луганськом і Москвою

Юрій Бойко у м. Щастя. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко у м. Щастя. Фото: platform.org.ua

Кандидат у прем'єр-міністри України від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, спілкуючись із мешканцями міста Щастя (Луганська область) у середу, 12 червня, заявив про намір ініціації нових прямих переговорів у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва для якнайшвидшого припинення збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Народний депутат підкреслив, що для "Опозиційної платформи - За життя" питання припинення конфлікту в Донбасі є ключовим. "Людей всюди, а особливо тут, хвилює тема миру. І це питання для нас є ключовим. Всю свою політичну діяльність ми підпорядковуємо тому, щоб зупинити війну. Ми виступаємо за прямі переговори, за те, щоб наші полонені повернулися додому. І ми все це зробимо, тому що не боїмося за свої рейтинги", – сказав опозиційний політик.

Юрій Бойко зазначив, що переговори не повинні вестися заради переговорів, важливо отримати результат.

"Вигравши вибори, ми насамперед будемо добиватися включення представників парламенту до складу переговорної групи в Мінську. Будемо ініціювати початок прямих переговорів в чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва. Ми будемо використовувати весь наявний у нас політичний інструментарій для виконання Києвом "мінських угод" і забезпечимо їх узгодження з усіма сторонами конфлікту. Ми повернемо мир в Україні, тому що це вимога всіх громадян. Це ключове, заради чого ми йдемо в парламент. І нам плювати, що про нас скажуть псевдопатріоти. Ми зробимо все, щоб люди більше не чули гуркоту снарядів і не було війни", – наголосив Юрій Бойко.

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